UBS hebt Freenet auf 'Neutral' - Ziel unverändert 25 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der freenet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+35,36 % bedeutet.