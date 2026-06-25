ANALYSE-FLASH
UBS hebt Freenet auf 'Neutral' - Ziel unverändert 25 Euro
- UBS stuft Freenet auf Neutral mit Ziel 25
- Chancen und Risiken nach Kurskorrektur ausgeglichen
- Nachverhandlung mit Telefonica als Kurstreiber
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet mit einem unveränderten Kursziel von 25 Euro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurskorrektur hielten sich Chancen und Risiken etwa die Waage, schrieb Polo Tang am Mittwoch. Der nächste Kurstreiber werde die Nachverhandlung der Verträge mit Telefonica Deutschland im zweiten Halbjahr. Diesbezüglich sei Freenet ziemlich optimistisch, so Tang./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,89 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der freenet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+35,36 % bedeutet.
Analyst: UBS
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Eine Übernahme der freenet AG kommt am wahrscheinlichsten durch große Finanzinvestoren (Private-Equity-Firmen), ausländische Telekommunikationskonzerne oder die United Internet AG (1&1) infrage. Da sich die freenet AG zu fast 80–90 % im Streubesitz befindet und Großaktionäre wie Blackrock oder Vanguard
Die realistischsten Käufergruppen im Überblick:
1. Finanzinvestoren und Private-Equity-Häuser
Finanzinvestoren wie KKR, Brookfield, EQT oder Macquarie gelten in der Branche als die wahrscheinlichsten Käufer.
- Der Grund: Freenet verfügt über ein extrem stabiles, risikoarmes Geschäftsmodell. Das Unternehmen besitzt kein eigenes, teures Mobilfunknetz, generiert aber kontinuierlich hohe, planbare Cashflows aus über 8 Millionen Postpaid-Mobilfunkverträgen und dem TV-Geschäft (waipu.tv).
- Die Strategie: Solche Investoren kaufen stabile Cashflow-Lieferanten oft auf, nehmen sie von der Börse (Delisting), optimieren die Kosten und nutzen die Erträge zur Entschuldung oder für spätere Weiterverkäufe.
2. United Internet AG (1&1)
Ein strategischer Aufkäufer aus Deutschland könnte die United Internet AG (Mutterkonzern von 1&1) sein.
- Der Grund: Beide Unternehmen arbeiten seit Jahrzehnten im deutschen Markt und haben in der Vergangenheit bereits Sparten ausgetauscht (Freenet verkaufte beispielsweise sein DSL-Geschäft an United Internet). [https://www.connect-professional.de/markt/united-internet-kauft-freenets-dsl-geschaeft-246380.html]
- Die Strategie: 1&1 baut ein eigenes Mobilfunknetz auf. Mit dem Kauf von Freenet (inklusive der https://www.teltarif.de/sparhandy-uebernahme-freenet-kooperatin-mediamarkt/news/100016.html und simyo) würde 1&1 auf einen Schlag Millionen treue Kunden dazugewinnen, um sein neues Netz schneller auszulasten. Allerdings dürften hierbei das Bundeskartellamt und strenge Wettbewerbsauflagen erhebliche Hürden darstellen
3. Ausländische Telekommunikationskonzerne
Große europäische Telekommunikationsriesen, die nach Deutschland expandieren wollen, könnten Freenet als Plattform nutzen.
- Mögliche Akteure: Konzerne wie Vodafone (auf europäischer Ebene), Orange oder asiatische bzw. amerikanische TK-Infrastruktur-Investoren. [https://www.freenet.ag/unternehmen]
- Die Strategie: Da der deutsche Infrastrukturmarkt (Telekom, Vodafone, o2, 1&1) aufgeteilt ist, bietet Freenet durch seine starke Vertriebskraft (unter anderem die langfristige Exklusivpartnerschaft mit https://www.freenet.ag/presse/presse-informationen/pressemitteilungen/freenet-ag/2025/10/freenet-verbessert-seine-starke-position-im-deutschen-mobilfunkmarkt-durch-die-ubernahme-von-mobilezone-deutschland-und-verlangert-die-exklusive-partnerschaft-mit-mediamarktsaturn-um-weitere-funf-jahre.html) den direktesten Zugang zum deutschen Endkunden