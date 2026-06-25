ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
- JPMorgan belässt VW auf Neutral mit Kursziel 110 Euro
- Verkauf der Mehrheit an Everllence stärkt Bilanz
- Erlöse rund 7,4 Mrd Euro, Buchwert bei 3,4 Mrd
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem bestätigten Verkauf der Mehrheit an der Motorentochter Everllence würde der Autobauer seine finanzielle Position im Rahmen der Unternehmenstransformation deutlich stärken, schrieb Jose Asumendi in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Er rechnet mit Einnahmen von rund 7,4 Milliarden Euro. Per Ende Mai habe der Buchwert in der Bilanz bei etwa 3,4 Milliarden Euro gelegen. Mit den weiter gehaltenen 49 Prozent wolle VW mittelfristig ein großer Anteilseigner bleiben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 77,80 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -12,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,93 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +42,16 %/+69,29 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 110 Euro
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Wenn die Bude den Bach runter ist, freut die sich wahrscheinlich, weil es gut für die Deutsche Co2-Bilanz ist.
... weil eine GRÜNE Autohasserin im VW AR sitzt ! Völlig kompetenzfrei und ideologisch auf Deindustrialisierung geeicht !
Es geht nicht um gut bezahlte Jobs, sondern um ÜBERbezahlte Jobs. Wenn man keine Marge hat, kann man solche Gehälter nicht zahlen.