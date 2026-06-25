UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 5. August dürften entgegen dem vom Marktkonsens erwarteten, moderaten organischen Umsatzplus einen Rückgang belegen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere für das Consumergeschäft, welches Beiersdorf zu einer Senkung der diesbezüglichen Jahresziele veranlassen dürfte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 73,98EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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