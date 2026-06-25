ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Micron auf 1100 Dollar - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Micron Kursziel auf 1100 USD
- Einstufung Neutral trotz sehr starkem Quartal
- Strategische Vertragsabschlüsse sichern Umsätze
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 900 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. James Schneider attestierte dem Chip- und KI-Konzern ein sehr starkes Quartal. Positiv seien vor allem die erzielten strategischen Vertragsabschlüsse, die die Umsatzerwartungen noch stärker absicherten, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei nun etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen in trockenen Tüchern. Chancen und Risiken der Aktie hält er augenblicklich allerdings für ausgeglichen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,33 % und einem Kurs von 1.090 auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +62,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 902,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.540,00USD was eine Bandbreite von -87,20 %/+40,82 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 1100 US-Dollar
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Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038
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Wie ich gestern schon sagte, ist das erst der Anfang und es wird noch teurer. Heute sind wir schon bei 18% im plus und es hat nicht mal der NASDAQ premarket geöffnet, geschweige denn die NASDAQ um 15:30Uhr. Ab 14Uhr werden wohl die ersten Kurszielanhebungen über die Ticker laufen. Der Outlook von 50 Mrd. sprengt alle Ketten und übertrifft auch die kühnsten Erwartungen der gierigsten Wallstreetanalysten. Die Zahlen waren schon ne Wucht.
ja, bis 23Uhr geht auch Lang & Schwarz, aber Vorsicht...huuuaaaa die Spreads dort können manchmal eine Falle sein, obwohl keiner weiss wie es morgen an der Nasdaq aussieht, ich gehe stark davon aus das es noch teuerer wird. Ich meine die ganzen Leerverkäufer und whales müssen erstmal glatt stellen, dann werden die Analysten und Banken sich die Klinke in die Hand geben und im Minutentakt die Kursziele erhöhen...das höchste ist derzeit vom 22.06.2026 mit 1750$ angegeben. Ich gehe stark davon aus, dass es morgen den ein oder anderen Fond oder Bankanalysten geben wird, die ein Kursziel von 2000$ aussprechen wollen. Nach den Monsterzahlen keine Überraschung. Ich meine die haben die Lizenz zum Gelddrucken....aber jetzt viel Spaß noch mit den Gewinnen und endgültig Gute Nacht, ich war heute den ganzen Tag wegen den Quartalszahlen am PC und hab die Schnauze voll. Gute Nacht.
Die Kursziele werden fast täglich erhöht. Susquehanna schiesst mit seinem neuen Kursziel vom 22.06.2026 den Vogel ab: $1,750