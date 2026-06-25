Bitcoin halbiert sein Allzeithoch und vernichtet Ethereum und XRP mit

Zwar konnte sich die größte Kryptowährung am Donnerstagmorgen leicht erholen und notiert bei 61.660 US-Dollar, dennoch steht auf 24-Stunden-Sicht weiterhin ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche. Im Wochenvergleich beläuft sich der Verlust auf 3,4 Prozent. Seit dem Rekordstand von 126.198 US-Dollar hat Bitcoin inzwischen mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Bitcoin ist in der Nacht zum Donnerstag wieder unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit 21 Monaten erreicht. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Bitcoin unter die Marke von 60.000 US-Dollar fällt.

Altcoins werden mitgezogen

Der Einbruch bei Bitcoin zieht den gesamten Kryptomarkt mit nach unten. Besonders getroffen wurde Dogecoin mit einem Minus von 2,2 Prozent. Ethereum verliert 1,56 Prozent und fällt auf 1.645 US-Dollar. XRP gibt 1,45 Prozent auf 1,08 US-Dollar nach, während Solana um 0,6 Prozent sinkt.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes schrumpft dadurch um weitere 1,65 Prozent auf nur noch 2,12 Billionen US-Dollar.

Fast eine Milliarde US-Dollar vernichtet

Mit dem Kursrutsch wurden zahlreiche gehebelte Positionen zwangsweise aufgelöst. Insgesamt summierten sich die Liquidationen am Markt auf nahezu eine Milliarde US-Dollar. Betroffen waren Futures auf Bitcoin, Ethereum, Solana und weitere große Kryptowährungen ebenso wie tokenisierte Aktien von Unternehmen wie Micron Technology und Sandisk.

Allein bei Bitcoin-Futures wurden Long-Positionen im Wert von rund 430 Millionen US-Dollar liquidiert. Insgesamt entfielen etwa 780 Millionen US-Dollar der gesamten Liquidationen auf Anleger, die auf steigende Kurse gesetzt hatten. Die Verkaufswelle verstärkte den ohnehin bereits hohen Abwärtsdruck zusätzlich.

ETF-Abflüsse nehmen kein Ende

Seit Beginn der Woche wurden bereits 182 Millionen US-Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs abgezogen. Damit steuern die ETFs auf die siebte Woche in Folge mit Nettoabflüssen zu.

Das verwaltete Vermögen aller Bitcoin-ETFs ist inzwischen auf 77,5 Milliarden US-Dollar gefallen. Zum Jahresende hatte dieser Wert noch bei rund 113 Milliarden US-Dollar gelegen.

Hoffnung ruht auf dem CLARITY Act

Ein möglicher Lichtblick für den Kryptosektor bleibt der sogenannte CLARITY Act. Das Gesetz zur Regulierung der Kryptomärkte muss allerdings innerhalb der kommenden fünf Wochen eine entscheidende Hürde im US-Kongress überwinden, bevor die Parlamentarier in die Sommerpause gehen.

Sollte dieses Zeitfenster verpasst werden, dürfte sich das Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich bis in den Herbst verschieben. Damit würde auch ein wichtiger potenzieller Kurstreiber für den gesamten Kryptomarkt zunächst ausbleiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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