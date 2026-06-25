WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,60 auf 1,80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme das Service- und Ersatzteilgeschäfts sowie von Vertriebsgesellschaften der insolventen Manroland Sheetfed Gruppe sei ein strategisch vernünftiger Schritt, lobte Stefan Augustin in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstag. Sie stärke sowohl den adressierbaren Markt als auch die besonders profitablen und robusten dauerhaften Erlöse des Druckmaschinenherstellers./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 1,478EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,80

Kursziel alt: 1,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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