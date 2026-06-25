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    35,33 Milliarden US-Dollar

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    Dieser Mega-Auftrag lässt Rheinmetall wie einen Winzling aussehen!

    Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen gewaltigen Auftrag der US-Streitkräfte erhalten. Vom Auftragsvolumen kann Rheinmetall nur träumen.

    35,33 Milliarden US-Dollar - Dieser Mega-Auftrag lässt Rheinmetall wie einen Winzling aussehen!
    Foto: Jonas Ekströmer - picture alliance

    Rheinmetall-Crash wirkt auch am Donnerstag noch nach

    Am Tag nach dem historischen Absturz der Rheinmetall-Aktie – mit Verlusten von fast 20 Prozent erwischte das Papier den schlechtesten Handelstag seit über einem Vierteljahrhundert – herrscht bei Anlegerinnen und Anlegern Wunden lecken. Nach dem Aus für das mit 13 Milliarden Euro veranschlagte Fregattenprojekt F126 notieren die Anteile des deutschen Rüstungsprimus gegenüber ihren Allzeithochs um die Hälfte niedriger.

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    Dass der Auftrag für neue Marineschiffe nun an TKMS geht, ist für Rheinmetall besonders ärgerlich, da nicht nur der Auftragsbestand schrumpft, sondern auch der extra für dieses Projekt vorgenommene Kauf der Lürssen-Werft (NVL) Fragezeichen zur strategischen Ausrichtung aufwirft.

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    Lockheed Martin mit Auftrag in völlig anderer Dimension

    Wie sehr Anlegerinnen und Anleger die Chancen von Rheinmetall in den vergangenen Jahren möglicherweise überschätzt haben, zeigt der Vergleich mit US-Verteidigungskonzernen. Deren Aktien sind selbst nach dem Absturz der Rheinmetall-Aktie noch immer günstiger bewertet – und operieren gleichzeitig in ganz anderen Dimensionen, wie ein neuer Auftrag an Lockheed Martin zeigt.

    Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat am Mittwochabend den Erhalt eines Auftrags zur Herstellung von THAAD-Raketen erhalten. Darunter wird das Abfangsystem für ballistische Raketen der US-Streitkräfte verstanden. Die Raketenbestände sind nach jahrelangem Einsatz im Nahen Osten (Huthi-Konflikt, Iran-Krieg) am Limit angelangt.

    42,7 Milliarden US-Dollar in zwei Tagen

    Das Ordervolumen ist gewaltig und lässt Aufträge, die bei Rheinmetall eingehen, winzig erscheinen. Die US-Streitkräfte lassen sich das Auffüllen ihrer Raketenbestände nicht weniger als 35,33 Milliarden US-Dollar kosten. Lockheed Martin wird das Volumen voraussichtlich bis Juni 2032 erlösen. Pro Geschäftsjahr darf das Unternehmen also mit über 6 Milliarden US-Dollar Umsatz rechnen.

    Erst am Dienstag hatte Lockheed Martin einen Auftrag über 8,4 Milliarden US-Dollar zur Herstellung von Mehrzweck-Präzisionsraketen (PrSM) erhalten, gemeinsam mit einer zuvor bereits bestehenden Vereinbarung beläuft sich das Auftragsvolumen hier inzwischen auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Das ist in der Größenordnung, die Rheinmetall jetzt durch die Lappen gehen.

    Lockheed Martin

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    Investoren noch unbeeindruckt, Einstiegschance?

    Auf die starken Auftragseingänge, welche die finanzielle Visibilität von Lockheed Martin über Jahre hinweg weiter verbessern, reagierten Anlegerinnen und Anleger bislang nur verhalten. Die Aktie büßte am Mittwoch 2,4 Prozent ein. Die gegenwärtig dominierende Story ist das Ende des Iran-Krieges – dass genau das jetzt offenlegt, wie sehr die US-Raketen- und Munitionsbestände aufgezehrt wurden, dringt bislang nicht zu Investoren durch.

    Für Anlegerinnen und Anleger könnte das eine aussichtsreiche Einstiegschance bedeuten. Nach den jüngsten Kursverlusten beträgt das Plus gegenüber dem Jahreswechsel nur noch 1,7 Prozent. Das hat der Unternehmensbewertung Zeit gegeben, aufzuholen. Lockheed Martin ist für 2026 mit einem KGVe von 16,9 bewertet. Das liegt nicht nur unter dem 5-Jahres-Mittel von 17,5, sondern auch deutlich unter dem Wert von Rheinmetall (26,5). Gleichzeitig ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit einem Wert unter 1 (0,91) sehr attraktiv.

    Fazit: Weg mit dem Home-Bias!

    Spätestens nach dem Crash der Rheinmetall-Aktie sollten Anlegerinnen und Anleger endlich ihren Home-Bias ablegen und ihre rosarote Brille gegenüber deutschen Verteidigungswerten abziehen. Die sind im internationalen Vergleich selbst nach den Verlusten der vergangenen Monate überdurchschnittlich teuer, gleichzeitig ziehen US-Verteidigungskonzerne Aufträge an Land, die um ein Vielfaches größer sind als die heimischer Unternehmen.

    Neben Lockheed Martin, das allein in dieser Woche bereits Aufträge im Wert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar erhalten hat, sind nach Korrekturbewegungen ihrer Aktien aktuell auch Northrop Grumman und L3Harris einen Blick wert. Gerade L3Harris könnte neben einer hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern aufgrund seines Produktportfolios auch vom Raumfahrt-Boom profitieren, bietet insbesondere im Vergleich zu SpaceX aber eine vernünftige Unternehmensbewertung.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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