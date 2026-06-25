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    TEKLYNX zum vierten Mal in Folge zur „AIDC Company of the Year" gekürt

    AUCH, Frankreich, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, bekannt für seine Unterstützung von Lieferketten durch RFID- und Barcode-Etikettierungssoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von SupplyTech Breakthrough, einer unabhängigen Marktforschungsorganisation, die herausragende Technologieunternehmen, Produkte und Dienstleistungen in der globalen Lieferkettentechnologie- und Logistikbranche bewertet und auszeichnet, zur „AIDC Company of the Year " gekürt wurde.

    Barcode label design and enterprise label management software solutions.

    TEKLYNX bietet abgestufte Lösungen sowie Lizenzoptionen, die den Etikettieranforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden. Dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche und integrierten Assistenten machen es die Etikettendesign-Lösungen von TEKLYNX einfach, präzise und normkonforme Etiketten zu drucken.

    Mit den Unternehmenslösungen von TEKLYNX können Unternehmen den Etikettendruck aus ihrem ERP- oder Geschäftssystem heraus automatisieren, Änderungen an Etiketten und deren Versionshistorie nachverfolgen, automatische elektronische Freigabeprozesse für Etiketten einrichten und Etiketten über eine browserbasierte Oberfläche von jedem beliebigen Ort aus drucken.

    TEKLYNX bietet außerdem ein Softwareentwicklungs-Kit an, das Softwareherstellern und Lösungsanbietern eine leistungsstarke, anpassbare Lösung für den Druck von Barcode-Etiketten bereitstellt, mit der sie ihr bestehendes Produktangebot erweitern können.

    Dank seines preisgekrönten Kundensupports und enger Partnerschaften mit Druckerherstellern, ERP-Anbietern und Anwendungsentwicklern unterstützt TEKLYNX globale Unternehmen dabei, ihre Etikettierung effizienter zu gestalten und in jedem Schritt des Prozesses mehr Kontrolle zu behalten.

    „Wir bei TEKLYNX möchten sicherstellen, dass alles, was wir tun, im Einklang mit unserer globalen Mission steht, Unternehmen entlang der Lieferkette zu helfen, besser zu arbeiten", sagt Thierry Mauger, President von TEKLYNX International. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Softwarelösungen zum Wachstum und Erfolg unserer Kunden beitragen. Vielen Dank an SupplyTech Breakthrough, dass sie uns mit dieser Auszeichnung geehrt haben."

    Für seine skalierbaren Lösungen und seinen zuverlässigen Kundensupport wurde TEKLYNX in diesem Jahr als „AIDC Company of the Year" ausgezeichnet.

    Weitere Informationen über TEKLYNX und die Lösungen des Unternehmens finden Sie auf teklynx.com.

    INFORMATIONEN ZU TEKLYNX INTERNATIONAL

    TEKLYNX International sorgt für besser funktionierende Lieferketten. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in mehr als 170 Ländern auf integrierte Barcodes und RFID-Etikettendesign-Lösungen von TEKLYNX und den Menschen hinter den Lösungen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, präzise, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX mit seiner zuverlässigen Software und seinem erstklassigen Kundendienst das weltweit führende Unternehmen in diesem Bereich. Weitere Informationen darüber, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen aller Branchen weltweit unterstützt, finden Sie auf teklynx.com oder wenn Sie TEKLYNX in Ihrer Region direkt kontaktieren. Barcode Better with TEKLYNX.

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