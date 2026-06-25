Novem Group: Preliminary FY 2025/26 Results Revealed
In a challenging year of shifting margins and cash flows, the company sharpened its financial focus, extending its term loan while suspending dividends to secure future stability.
Foto: Novem Car Interior Design GmbH
- FY 2025/26 revenue of €510.9 million, -5.6% YoY
- Adj. EBIT of €31.8 million, -35.0% YoY
- Free cash flow of €48.1 million, +68.9% YoY
- Adj. EBIT margin of 6.2% for FY 2025/26
- No dividend to be distributed for FY 2025/26; none anticipated for FY 2026/27
- Management extended the existing term loan to strengthen financial position and provide capital visibility
The next important date, Annual report 2025/26, at Novem Group is on 25.06.2026.
The price of Novem Group at the time of the news was 2,5200EUR and was down -1,95 % compared with the previous day.
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