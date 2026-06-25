Novem Group: Vorläufige GJ 2025/26-Ergebnisse schocken Anleger
Novem blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr mit rückläufigem Umsatz, deutlich geringerem Ergebnis, aber stark verbessertem Cashflow und gestärkter Finanzbasis zurück.
Foto: Novem Car Interior Design GmbH
- GJ 2025/26 Umsatz: €510,9 Mio (−5,6% gegenüber GJ 2024/25)
- Adjusted EBIT: €31,8 Mio (−35,0% gegenüber Vorjahr), Adj.-EBIT-Marge 6,2%
- Free Cash Flow GJ 2025/26: €48,1 Mio (+68,9% gegenüber Vorjahr)
- Vorstand und Aufsichtsrat werden vorschlagen, für GJ 2025/26 keine Dividende auszuschütten; auf Grundlage aktueller Annahmen wird auch für GJ 2026/27 keine Ausschüttung erwartet (bedingt durch Kreditvereinbarungen)
- Im April 2026 wurde der Konsortialkredit verlängert, was die Finanzlage stärkt und mehr Sichtbarkeit zur Steuerung der Kapitalstruktur schafft
- Novem ist ein globaler Entwickler/Anbieter von Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität (Hauptmaterialien: Echtholz, Aluminium, Carbon, Premium-Synthetik), beschäftigt ca. 4.100 Mitarbeitende an 11 Standorten; Hauptsitz Luxemburg
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025/26, bei Novem Group ist am 25.06.2026.
Der Kurs von Novem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,95 % im
Minus.
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