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    AKTIE IM FOKUS

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    Rheinmetall setzen nach Kurseinbruch zu Stabilisierung an

    AKTIE IM FOKUS - Rheinmetall setzen nach Kurseinbruch zu Stabilisierung an
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rheinmetall dürften sich nach ihrem jüngsten Kurseinbruch am Donnerstag auf Stabilisierungskurs begeben. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie zuletzt um 1,3 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schlusskurs auf 961 Euro. Tags zuvor waren sie nach einem von der Bundesregierung gestrichenen Fregattenkauf im Milliardenvolumen um fast 19 Prozent auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 abgesackt.

    Die Marktkapitalisierung fiel um etwas mehr als zehn Milliarden Euro auf 44 Milliarden Euro. Der Rückgang des Börsenwerts übertraf damit den erwarteten Gewinnbeitrag des stornierten Auftrags um ein Vielfaches. Analyst Charles Armitage von der US-Bank Citigroup bezeichnete den massiven Kursrutsch vom Mittwoch als Überreaktion. Der Marktwertverlust von Rheinmetall liege deutlich über den von ihm kalkulierten Einbußen des entgangenen Deals.

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    Seine Kollegin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies schrieb in einem Kommentar am Donnerstag: Dass die Aktie deutlich mehr verloren habe als der erwartete Gewinnbeitrag des Auftrags, unterstreiche den Vertrauensverlust der Anleger. Sie bestätigte dennoch ihre Kaufempfehlung für die Aktie, senkte aber das Kursziel um fast ein Drittel auf 1.300 Euro.

    DZ-Bank-Experte Holger Schmidt reduzierte seinen fairen Wert für die Aktie von 2.188 Euro auf 1.705 Euro, bekräftigte aber auch seine Kauf-Empfehlung. Der verlorene Deal mit den Fregatten vom Typ F-126 "tut weh, ist aber kein Schiffbruch", schrieb er in einer Studie. Der operative Gewinn des Auftrags hätte laut Schmidt insgesamt lediglich rund 1,5 Milliarden Euro betragen und das über viele Jahre gestreckt. Er sieht allerdings einen Rückschlag für die Ambitionen der Düsseldorfer im Marine-Geschäft./edh/stk/ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 952 auf Tradegate (25. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -20,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 43,10 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.680,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +37,84 %/+122,67 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall nach dem Abbruch des F126‑Projekts: Diskussion, ob der Kurssturz (teilweise ~17%) überzogen ist, da kein Auftrag im Backlog stand; JPMorgan nennt 12 Mrd. entgangenes Geschäft. Debatten zu höherem politischen Risikoaufschlag für Marineaufträge, Folgen für NVL, Umsatz/Backlog‑Risiken, Ad‑hoc‑Pflichten und Insiderkäufe als positives Signal.

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