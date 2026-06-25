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    USA im Visier

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    Perus Bergbau nach wirtschaftsliberalem Wahlsieg vor Wandel

    Der Wahlsieg Keiko Fujimoris in Peru spricht für einen wirtschaftsliberalen Politikansatz und eine Annäherung an die USA. Bergbauunternehmen richten sich bereits auf engere Kooperationen mit Washington aus.

     

    Der Metallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) richtet sich ebenfalls strategisch in Richtung des US-Marktes aus. Im Juni wurde ein Beratungsvertrag zwischen der neu gegründeten US-Tochtergesellschaft des Unternehmens, US Critical Minerals Corp (USCMC) und der Beratungsgesellschaft Global Frontier Advisors (GFA) abgeschlossen, die aus ehemaligen hochrangigen US-Militäroffizieren, Diplomaten und internationalen Wirtschaftsführern besteht.

     

    Aftermath Silver mit Draht nach Washington

     

    Die strategische Positionierung zielt auf das Aftermath-Projekt Berenguela in Peru ab. Das Silber-Kupfer-Mangan-Projekt ist laut dem Explorer eine potenzielle „Zukunftsquelle für Silber, Kupfer und Mangan der US-amerikanischen Lieferketten“.

     

    Geprüft werden Partnerschaften, Abnahmevereinbarungen und Finanzierungsstrukturen, um Berenguela im Einklang mit den Zielen der US-Regierung zur Sicherung kritischer Metallrohstoffe aus der westlichen Hemisphäre für US-amerikanische Raffineriekapazitäten weiterzuentwickeln. Aftermath Silver ist überzeugt, sich damit als strategisch bedeutende Lösung für die US-amerikanischen Lieferketten von Batterie- und Verteidigungsmaterialien in Stellung zu bringen.

     

    Die jüngsten Entwicklungen in der Andenrepublik bestätigen den eingeschlagenen Kurs. Keiko Fujimori von der Partei „Fuerza Popular“ hat die Stichwahl der peruanischen Präsidentschaftswahl in einem denkbar knappen Rennen gewonnen. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Nationale Wahlkommission (Jurado Nacional de Elecciones) ist für die kommenden Wochen vorgesehen.

     

    Keiko Fujimori: Perus neue Präsidentin für US-Investitionen

     

    Keiko ist die Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori, der das Land von 1990 bis 2000 regierte. Einer ihrer Schwerpunkte im Wahlkampf war die entschiedene Verteidigung des marktwirtschaftlichen Wirtschaftsmodells Perus, das während der Amtszeit ihres Vaters eingeführt und danach durch ihre Widersacher infrage gestellt wurde.

     

    Was bedeutet der Sieg Fujimoris für den Bergbau des Landes, der nicht zuletzt zu den größten Kupferproduzenten der Welt gehört? Der Ausgang der Wahl lässt zunächst eine verstärkte Annäherung an die USA erwarten. „Fujimori ist zweifellos der Wunschkandidat der USA“, sagt Jason Marczak, Direktor des Adrienne Arsht Latin America Center des Atlantic Council.

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