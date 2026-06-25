PVA TePla Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 25.06.2026

Die PVA TePla Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,24 % auf 42,42€ zulegen. Das sind +2,49 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PVA TePla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,42€, mit einem Plus von +6,24 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PVA TePla investiert war, konnte einen Gewinn von +27,90 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -12,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +74,75 % gewonnen.

Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,63 %.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,18 % 1 Monat -7,80 % 3 Monate +27,90 % 1 Jahr +107,21 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 25.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 895,66 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,90 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +3,71 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.