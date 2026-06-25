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    Mega-Ausblick

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    Qualcomm verdoppelt Umsatzziel – Aktie schießt zweistellig nach oben

    Qualcomm setzt künftig deutlich stärker auf KI, Rechenzentren, Automotive und IoT. Die angepasste Umsatzprognose sorgt an der Börse für große Begeisterung.

    Mega-Ausblick - Qualcomm verdoppelt Umsatzziel – Aktie schießt zweistellig nach oben
    Foto: Angga Budhiyanto - picture alliance

    Die Aktie des US-Halbleiterkonzerns Qualcomm sprang im nachbörslichen Handel um 13 Prozent auf 223 US-Dollar nach oben, nachdem das Unternehmen auf seinem Investor Day in New York seine langfristigen Umsatzprognosen massiv anhob.

    Qualcomm erwartet nun für das Geschäftsjahr 2029 einen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar mit seinen Nicht-Handset-Sparten – fast doppelt so viel wie die bisherige Prognose von 22 Milliarden US-Dollar.

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    Den größten neuen Wachstumstreiber sieht Qualcomm im boomenden Markt für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen peilt bis 2029 einen Umsatz von mehr als 15 Milliarden US-Dollar im Data-Center-Geschäft an. Hinzu kommen ein Umsatzziel von 10 Milliarden US-Dollar im Automotive-Segment sowie mehr als 14 Milliarden US-Dollar im Bereich Internet of Things (IoT).

    Mit dieser Strategie will Qualcomm seine Abhängigkeit vom Smartphone-Markt deutlich reduzieren. Während Mobilfunkchips bislang den Großteil der Erlöse ausmachen, sollen Smartphones bis 2029 nur noch rund ein Drittel des Umsatzes der Halbleitersparte QCT ausmachen.

    Finanzchef und COO Akash Palkhiwala bezeichnete die neuen Prognosen als Ergebnis einer konsequenten Diversifizierungsstrategie. Gleichzeitig stellte das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mehr als 18 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2029 in Aussicht. Analysten hatten bislang lediglich mit etwa 15,26 US-Dollar gerechnet.

     

    Qualcomm setzt auf KI-Rechenzentren

    Parallel zu den neuen Finanzzielen präsentierte Qualcomm seine Strategie für den lukrativen Markt der KI-Rechenzentren. Das Unternehmen stellte den neuen Serverprozessor Dragonfly C1000 vor, der speziell für sogenannte Agentic-AI-Anwendungen entwickelt wurde.

    Meta wird den neuen Prozessor ab der zweiten Hälfte des Jahres 2028 in seiner Serverinfrastruktur einsetzen. Darüber hinaus arbeitet Qualcomm an weiteren KI-Beschleunigern sowie Technologien, die mehrere Chips besonders effizient miteinander verbinden sollen.

    CEO Cristiano Amon erklärte, Qualcomm habe in den vergangenen Jahren gezielt Technologien aufgebaut und Übernahmen vorgenommen, um nun mit einem vollständigen Portfolio in den Data-Center-Markt einzusteigen.

    Zwei Hyperscaler-Aufträge und Übernahme von Modular

    Zusätzlichen Rückenwind verspricht sich Qualcomm durch das Geschäft mit maßgeschneiderten KI-Chips für Hyperscaler. Das Unternehmen gab bekannt, bereits zwei Aufträge für kundenspezifische Halbleiterlösungen gewonnen zu haben.

    Darüber hinaus übernimmt Qualcomm das KI-Softwareunternehmen Modular für einen nicht genannten Kaufpreis. Dessen Software ermöglicht es, KI-Anwendungen auf unterschiedlichsten Chiparchitekturen auszuführen und soll eine Alternative zu Nvidias CUDA-Plattform darstellen, die derzeit als Industriestandard im KI-Bereich gilt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,87 % und einem Kurs von 195,9EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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