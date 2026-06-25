NAGA: Belebung der Wachstumsdynamik im Fokus

NAGA hat in den vergangenen Quartalen vor allem an der Kostenseite gearbeitet und dabei bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Das zeigte sich eindrucksvoll im ersten Quartal 2026: Trotz rückläufiger Erlöse verbesserte sich das operative Ergebnis massiv. Das EBITDA sprang um rund 130 Prozent auf 2,3 Mio. Euro, während die Umsätze – belastet vor allem durch negative Währungseffekte – auf 14,4 Mio. Euro nachgaben. Die operative Marge kletterte dadurch auf 15,8 Prozent und erreichte damit bereits früh im Jahr den Bereich, den das Management für das Gesamtjahr anvisiert.

Der nächste entscheidende Schritt besteht nun darin, auch auf der Umsatzseite wieder Dynamik zu entwickeln. Schließlich stellt das Unternehmen für 2026 ein Erlöswachstum von 9 bis 20 Prozent in Aussicht. Der Weg dorthin dürfte allerdings anspruchsvoll bleiben. Zumindest die bisherigen Indikatoren für das zweite Quartal liefern noch keine klare Beschleunigung, da das durchschnittliche Handelsvolumen in den ersten beiden Monaten unter dem Niveau des Auftaktquartals lag.