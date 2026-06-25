LION E-Mobility: Bericht 2025 veröffentlicht, Prognose 2026 bestätigt
Der LION-Konzern legt seinen testierten Geschäftsbericht 2025 vor und zeigt eindrucksvoll, wie sich Umsatz, Ergebnis und Zukunftsperspektiven dynamisch verbessert haben.
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- Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts 2025 des LION-Konzerns.
- Umsatz 2025: 28,3 Mio. EUR, +68% gegenüber 2024 (16,9 Mio. EUR).
- EBITDA 2025: 6,5 Mio. EUR, EBITDA-Marge 22,8% (2024: -3,6 Mio. EUR).
- Konzernergebnis 2025: +2,3 Mio. EUR (von -6,6 Mio. EUR 2024).
- Ausblick 2026: Umsatz über 35 Mio. EUR; EBITDA weiterhin deutlich positiv; Großteil der Umsätze voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte; Produktionslinien fokussieren Hochleistungs-NMC+-Batteriepacks.
- Wachstum außerhalb des Kerngeschäfts (BESS und Defence); Beispiel Mandrill Engineering-Partnerschaft mit LION-Smart als Energiequelle für ein unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV).
Der nächste wichtige Termin, Jahreshauptversammlung LION E-Mobility AG, bei LION E-Mobility ist am 25.06.2026.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,94 % im
Minus.
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