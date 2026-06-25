LION E-Mobility: 2025 Annual Report Published, 2026 Forecast Confirmed
LION E-Mobility powers into 2026 with surging revenues, a swing to profit, and bold expansion plans in advanced battery systems and defense applications.
Foto: adobe.stock.com
- LION E-Mobility AG published its audited 2025 annual report.
- 2025 revenues reached EUR 28.3 million, a 68% increase from EUR 16.9 million in 2024.
- EBITDA improved to EUR 6.5 million with an EBITDA margin of 22.8% (vs. EBITDA of EUR -3.6 million in 2024); audited figures differ from earlier preliminary numbers.
- Net profit turned positive to EUR 2.3 million (compared with a loss of EUR -6.6 million in 2024).
- 2026 outlook: revenues expected to exceed EUR 35 million with a strongly positive EBITDA; new production lines for high-performance NMC+ battery packs will shift a substantial share of 2026 revenues toward H2.
- Additional growth drivers identified in BESS and defense markets, including a partnership with Mandrill Engineering using LION Smart battery technology for an unmanned ground vehicle.
The next important date, Annual General Meeting of LION E-Mobility AG (“AG” = Aktiengesellschaft, i.e. a public limited company), at LION E-Mobility is on 25.06.2026.
The price of LION E-Mobility at the time of the news was 2,1100EUR and was down -0,94 % compared with the previous day.
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