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    CSRD im 2. Jahr: Kirchhoff im Vergleich – wer liefert die besten Berichte?

    Die zweite Welle der CSRD-Berichte zeigt: Unternehmen schärfen Inhalte, straffen Strukturen und formen Nachhaltigkeitsberichte zum strategischen Steuerungsinstrument.

    CSRD im 2. Jahr: Kirchhoff im Vergleich – wer liefert die besten Berichte?
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Kirchhoff-Studie analysierte 202 CSRD-Berichte aus 21 Ländern und 11 Sektoren und zeigt: Im zweiten Berichtsjahr gewinnt die Berichterstattung an Reife und Praxisorientierung.
    • Unternehmen nutzen vermehrt vorangestellte Berichtszusammenfassungen mit Kennzahlen‑Dashboards, setzen Wesentlichkeit als Strukturprinzip und zentralisieren Richtlinienangaben, um Redundanzen zu vermeiden und Lesbarkeit zu erhöhen.
    • Anzahl und Darstellung der IROs: Der Durchschnitt wesentlicher Impacts, Risks and Opportunities sank von 46 auf 40 (Median 35); positive Impacts wurden deutlich reduziert; rund 99 % stellen IROs tabellarisch dar.
    • Wesentlichkeitsbefunde: Im Schnitt werden sieben wesentliche Nachhaltigkeitsthemen identifiziert (gleich zum Vorjahr); etwa 72 % hielten die Anzahl stabil. E1 (Klimawandel), S1 (eigene Belegschaft) und G1 (Governance) gelten nahezu überall als wesentlich.
    • Umfang der Berichte: Durchschnittlich 134 Seiten (Vorjahr 128), Spannweite 44–348 Seiten. Deutsche Berichte sind im Schnitt ~9 % länger als der europäische Durchschnitt (Vorjahr noch ~24 %). Nord‑Süd‑Gefälle: Nordeuropa kompakter, Südeuropa umfangreicher. 63 % unverändert, 19 % erweitert, 18 % gekürzt (ein Fall bis −55 %).
    • Fazit/Trend: Es bilden sich Best Practices (z. B. IRO‑Tabellen, Zusammenfassungen); Unternehmen sehen CSRD zunehmend als strategisches Kommunikationsinstrument und nutzen Spielräume für pragmatischere, adressatengerechte Berichte.



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