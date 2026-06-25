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    AKTIEN IM FOKUS

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    Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus

    AKTIEN IM FOKUS - Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Das Kursfeuerwerk bei Micron nach den Quartalszahlen des Chipkonzerns lässt am Donnerstag international die Chip- und Speicherwerte wieder mächtig anspringen. Nachdem die Titel des amerikanischen Tech-Unternehmens im außerbörslichen Handel um fast 20 Prozent anzogen und auf Rekordniveau zusteuern, kam die Rally international zunächst in Asien an. So schossen zum Beispiel die Papiere des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix prozentual zweistellig hoch. Der technologielastige Kospi-Index zog in Seoul um mehr als fünf Prozent an, der japanische Nikkei um 4,6 Prozent.

    In Europa bahnt es sich nun ebenfalls an, dass die Micron-Zahlen nach dem jüngsten Branchen-Rückschlag die KI-Fantasie der Anleger wieder beleben - anders, als es vor einigen Wochen noch bei Broadcom geschah. Im frühen Handel gewannen die Titel von Infineon fast sechs Prozent. Sie wurden begleitet von Werten aus der Ausrüster- und Zulieferbranche. Der ASML-Kurs kehrte mit mehr als vier Prozent Plus zurück in Richtung Rekordhoch. Titel der deutschen Vertreter Aixtron , Suss und Siltronic zogen um zwei bis neun Prozent an.

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    Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist nachbörslich in den USA eine Welle der Erleichterung über die Finanzmärkte gefegt. "Die Quartalszahlen von Micron Technology haben selbst die kühnsten Erwartungen noch in den Schatten gestellt und sorgen im Technologiesektor rund um den Globus für Begeisterung", schrieb der Experte am Morgen. Davon profitierten die Branchenwerte sehr viel deutlicher als der eher verhaltene Dax , der sich recht moderat im Plus bewegt.

    Bei Micron treibt der KI-Boom die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten weiter kräftig an. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb JPMorgan-Experte Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender bewertete Sur aber eine deutliche Aufstockung langfristiger Verträge mit Schlüsselkunden. James Schneider von Goldman Sachs schrieb dazu, nun sei etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen von Micron in trockenen Tüchern. Sur ergänzte, Micron werde damit von einem zyklischen Hersteller zu einem mehrjährig abgesicherten Zulieferer.

    Im Vorfeld der Micron-Zahlen war in den vergangenen Tagen eine Welle von Gewinnmitnahmen über Chipwerte eingebrochen. Unter Anlegern war es noch in aller Munde, dass Broadcom erst Anfang Juni eine solche in Gang gesetzt hatte, die dann aber ein paar Tage länger andauerte. Sorgen vor Übertreibungen waren auch jetzt wieder hochgekocht.

    Laut dem Consorsbank-Experten Jochen Stanzl zerstreut Micron aber nun "jegliche Zweifel daran, dass der Speicherchipzyklus zu Ende oder die KI-Rally einen Hochpunkt erreicht haben könnte". Vor diesem Hintergrund schossen außerbörslich auch die Kurse großer US-Speicherhersteller wie Sandisk , Seagate und Western Digital teils prozentual zweistellig nach oben./tih/zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 83,87 auf Tradegate (25. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +62,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 902,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.540,00USD was eine Bandbreite von -87,00 %/+42,96 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineon-Kursentwicklung und Bewertung. Technisch wird ein Doppeltop diskutiert; Zielspannen reichen grob 80–110 EUR bis 2030, mit 10–12% Rendite inkl. Dividende (manche sehen Unter-/Overvaluation). Insider Urschitz verkaufte 5.892 Aktien zu 80,52 EUR. GaN-Patententscheidungen und Dresdner Fabrik-Berichte untermauern die Fundamentallage; Langfrist bleibt der Fokus, Kurzfristvolatilität wird kritisch gesehen.

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    Verfasst von dpa-AFX
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