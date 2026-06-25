Börsenstart Europa - 25.06. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %

Der MDAX steht bei 31.981,16 PKT und gewinnt bisher +0,38 %. Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,40 %, SUESS MicroTec +2,16 %, TUI +2,09 % Flop-Werte: TKMS -5,72 %, HENSOLDT -3,21 %, AUMOVIO -2,94 %

Der DAX steht aktuell (09:59:24) bei 24.848,30 PKT und steigt um +0,64 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,93 %, RWE +2,09 %, E.ON +1,97 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -4,54 %, SAP -2,09 %, Scout24 -2,05 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:37) bei 3.909,73 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: PVA TePla +5,61 %, Infineon Technologies +2,93 %, Elmos Semiconductor +2,40 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,21 %, SAP -2,09 %, Nemetschek -2,09 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.252,30 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,93 %, adidas +1,97 %, Iberdrola +1,65 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -2,81 %, EssilorLuxottica -2,78 %, Wolters Kluwer -2,19 %

Der ATX steht aktuell (09:59:18) bei 6.480,15 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,61 %, STRABAG +1,06 %, DO & CO +0,90 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,91 %, voestalpine -1,15 %, Lenzing -0,88 %

Der SMI bewegt sich bei 14.121,99 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: UBS Group +1,52 %, Sika +1,38 %, Kuehne + Nagel International +0,97 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,60 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,98 %, Novartis -0,66 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.395,09 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: ORANGE +1,53 %, Accor +1,46 %, ENGIE +1,34 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,78 %, Thales -1,85 %, Publicis Groupe -1,67 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:24) bei 3.167,96 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Skanska (B) +1,16 %, Sandvik +0,94 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,86 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -4,49 %, AstraZeneca -0,92 %, Assa Abloy Registered (B) -0,84 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.260,00 PKT und gewinnt bisher +1,62 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,67 %, Public Power +2,63 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,58 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,98 %, Piraeus Port Authority -1,66 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,94 %