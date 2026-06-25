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    Deutsche Halbleiter-Rallye

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    SUSS, Infineon und Aixtron reiten auf der Micron-Welle

    Microns starke Quartalszahlen reißen deutsche Halbleiterwerte mit. Infineon, Aixtron und SUSS Microtec profitieren vom KI-Boom. Doch bei einem der größten Gewinner raten Analysten trotzdem zum Verkauf.

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    Deutsche Halbleiter-Rallye - SUSS, Infineon und Aixtron reiten auf der Micron-Welle
    Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SE

    Die besser als erwarteten Quartalszahlen des US-Speicherchipherstellers Micron haben am Donnerstag deutschen Halbleiterwerten Rückenwind gegeben. Die Aktie von Aixtron legt im frühen Handel rund 3 Prozent zu, Siltronic klettern 4 Prozent, Infineon-Papiere mehr als 6 Prozent und SUSS Microtec sogar über 8 Prozent. Anleger setzen darauf, dass die anhaltend hohen KI-Investitionen der Tech-Konzerne auch europäische Zulieferer beflügeln.

    Für Aixtron, den Hersteller von Anlagen zur Produktion von Verbindungshalbleitern, kommt der Schwung zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen aus Herzogenrath steht vor einer potenziellen Trendwende: Im laufenden Jahr dürfte das Optoelektronik-Geschäft um rund 150 Prozent wachsen und einen Umsatz von etwa 250 Millionen Euro erzielen. Das Siliziumkarbid-Geschäft hingegen wartet noch auf Erholung: Die Auslastung bei Kunden liegt derzeit bei 40 bis 50 Prozent, eine Belebung wird frühestens Mitte 2027 erwartet.

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    Mittelfristig interessant ist eine zweite Wachstumsquelle. Nvidias geplante 800-Volt-Gleichstromarchitektur für Rechenzentren könnte den Bedarf an speziellen GaN-Produktionsanlagen ab 2028 deutlich ankurbeln. Analysten von mwb research schätzen, dass allein dieses Segment bis zu 30 zusätzliche Maschinen pro Jahr erfordern könnte. Für das aktuelle Kursniveau bleibt das Haus dennoch skeptisch. Die Wachstumsfantasie sei bereits eingepreist, lautet das Fazit einer aktuellen Studie mit Verkaufsempfehlung und Kursziel 40 Euro bei einem Kurs von rund 55 Euro.

    Optimistischer ist die Stimmung bei Infineon. JPMorgan hob das Kursziel für die Münchener in dieser Woche von 74 auf 96 Euro an und sieht das Unternehmen als klaren Profiteur beim KI-Boom bei Leistungshalbleitern. Die Bank of America geht noch weiter: Nach einem Besuch der neuen Dresdner Smart-Power-Fabrik, die am 2. Juli eröffnet, bekräftigte sie ihr Kursziel von 108 Euro. Die neue Anlage soll bis zu sechs Milliarden Euro Jahresumsatz ermöglichen, mehr als die Hälfte davon für KI-Anwendungen.

    Suss Microtec ist seit dieser Woche im MDAX. Analysten erwarten für die anstehenden Halbjahreszahlen eine Anhebung der Jahresziele. Der Kurs ist zuletzt deutlich gestiegen und notiert inzwischen spürbar über dem historischen Bewertungsdurchschnitt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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