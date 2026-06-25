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    Besonders beachtet!

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    Almonty Industries Aktie steigt auf 14,800€ - 25.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher um +2,10 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie steigt auf 14,800€ - 25.06.2026
    Foto: 197953527

    Almonty Industries aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 25.06.2026

    Mit einer Performance von +2,10 % konnte die Almonty Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Almonty Industries Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,800, mit einem Plus von +2,10 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +15,07 % bei Almonty Industries.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -9,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +89,44 %.

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    Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,34 %
    1 Monat -8,20 %
    3 Monate +15,07 %
    1 Jahr +222,03 %
    Stand: 25.06.2026, 10:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Almonty-Aktie. Kernpunkte: LB hat angekündigt, dass im Juni Zahlen vorliegen werden; unklare Wolfram-Produktion in Q2; der Einfluss großer Aktionäre auf den Kurs durch Verkaufsdruck, Schlussauktionen und Russell-ETFs. Zudem wird die erwartete Ertragswirkung der Mine in Südkorea ab Juli diskutiert; Kursziele/Spannen um 14–17€ bzw. rund 15$ werden genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 285 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,23 Mrd. € wert.

    Rheinmetall, Micron Technology & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wolfram als Nadelöhr: Guter Einstiegspunkt bei Almonty Industries? Alarm bei Rheinmetall! Intel im Aufwind.


    Die Wolframpreise sind in den vergangenen Monaten nach oben geschnellt. Die Lager schrumpfen, China drosselt die Ausfuhr. Die Nachfrage aus Rüstung, Chips und Medizintechnik übersteigt das Angebot. Analysten warnen vor Unterversorgung. Der Preis je …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

    Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %.

    Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    +1,79 %
    -9,34 %
    -8,20 %
    +15,07 %
    +222,03 %
    +1.516,06 %
    +759,45 %
    +1.325,60 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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