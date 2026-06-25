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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie - Kurs legt am 25.06.2026 stark zu

    Am 25.06.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +5,81 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie - Kurs legt am 25.06.2026 stark zu
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Intel. Mit einer Performance von +5,81 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 122,78, mit einem Plus von +5,81 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +213,03 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +7,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +280,32 % gewonnen.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,94 %
    1 Monat +17,23 %
    3 Monate +213,03 %
    1 Jahr +520,77 %
    Stand: 25.06.2026, 10:02 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 615,38 Mrd. € wert.

    Wolfram als Nadelöhr: Guter Einstiegspunkt bei Almonty Industries? Alarm bei Rheinmetall! Intel im Aufwind.


    Die Wolframpreise sind in den vergangenen Monaten nach oben geschnellt. Die Lager schrumpfen, China drosselt die Ausfuhr. Die Nachfrage aus Rüstung, Chips und Medizintechnik übersteigt das Angebot. Analysten warnen vor Unterversorgung. Der Preis je …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,99 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,01 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +13,22 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +3,10 % zu

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +5,48 %
    +10,24 %
    +19,72 %
    +219,70 %
    +534,00 %
    +307,59 %
    +162,96 %
    +333,69 %
    +6.100,61 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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