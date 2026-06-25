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    dynaCERT gibt den Abschluss der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 5 Mio. $ bekannt

    dynaCERT gibt den Abschluss der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 5 Mio. $ bekannt
    Foto: 417264605

    NICHT ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

     

    TORONTO, ON – 25. Juni 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die zuvor angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung („die Platzierung“) von wandelbaren unbesicherten Einheiten (die „Wandel-Einheiten“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 $ abgeschlossen wurde. Das Unternehmen hat fünf (5) Wandel-Einheiten ausgegeben, von denen jede aus folgenden Bestandteilen besteht: (a) einer (1) Wandelanleihe mit einem Nennbetrag von 1.000.000 $, die mit einem annualisierten Zinssatz von sechs Prozent (6 %) verzinst ist, am zweiten (2) Jahrestag der Ausgabe fällig wird und nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in insgesamt 6.666.667 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) umgewandelt werden kann, was einem Wandlungspreis von 0,15 $ pro Aktie entspricht; sowie (b) 3.333.333 Aktienkauf-Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien berechtigen (die „Warrants“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren zum Kauf einer (1) Aktie zum Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie. Insgesamt können die Wandelanleihen in 33.333.333 Stammaktien umgewandelt werden. Darüber hinaus wurden insgesamt 16.666.667 Warrants ausgegeben, von denen jeder zum Erwerb einer (1) Stammaktie berechtigt.

     

    Der Bruttoerlös aus der Platzierung wird für die Finanzierung des Verkaufs der unternehmenseigenen HydraGEN-Technologieprodukte an internationale Marktteilnehmer aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport, Bauwesen, Hafenumschlag und stationäre Generatoren sowie als Betriebskapital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

     

    Der Verkauf der im Rahmen der Platzierung angebotenen Wertpapiere erfolgt an Käufer: (i) in allen kanadischen Provinzen gemäß den bestehenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen sowie (ii) in Offshore-Jurisdiktionen (je nach Zustimmung des Unternehmens) gemäß den bestehenden Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Prospekt- oder Registrierungspflicht im Einklang mit den geltenden Gesetzen.

     

    Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die Wandelanleihen und alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Warrants (zusätzlich zu den Aktien, die im Rahmen der Umwandlung der Wandelanleihen oder der Ausübung der Warrants ausgegeben werden) an eine gesetzliche Haltefrist von vier (4) Monaten und einen (1) Tag gebunden, die am 25. Oktober 2026 endet. Es wurden keine Provisionen oder Finder Fees gezahlt.

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    dynaCERT gibt den Abschluss der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 5 Mio. $ bekannt dynaCERT - Press Release (Private Placement - convertible note(s) November 2025) - $2M (00802637).DOCXNICHT ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT TORONTO, ON – 25. Juni 2026 / IRW-Press / …
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