ITF verwandelt sich in World Tennis mit der Vision, durch den Sport eine „Welt voller Möglichkeiten" zu schaffen

Der globale Dachverband strebt ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum durch Beteiligung an, fördert zukünftige Stars, stärkt den nationalen Wettbewerb, fördert Innovationen und sorgt für größere Investitionen

World Tennis zeigt ein über 30-prozentiges Wachstum der weltweiten Teilnahmeambitionen – von heute 106 Millionen Spielern auf 140 Millionen bis 2035

LONDON, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die International Tennis Federation (ITF), die Organisation, die seit 1913 den Tennissport weltweit regelt, nennt sich ab heute World Tennis und gibt ihre Vision für das langfristige, nachhaltige Wachstum des Sports in aller Welt bekannt.

Die Umwandlung in „World Tennis" markiert den Beginn einer neuen Ära für die Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen aller Leistungsstufen, Altersgruppen und Hintergründe – sowohl auf als auch abseits des Platzes – eine „Welt voller Möglichkeiten" zu eröffnen. Dies steht im Mittelpunkt ihres Bestrebens, den zukünftigen Erfolg einer der beliebtesten Sportarten der Welt zu sichern.