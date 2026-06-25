Eine neue Ära
ITF verwandelt sich in World Tennis mit der Vision, durch den Sport eine „Welt voller Möglichkeiten" zu schaffen
- Der globale Dachverband strebt ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum durch Beteiligung an, fördert zukünftige Stars, stärkt den nationalen Wettbewerb, fördert Innovationen und sorgt für größere Investitionen
- World Tennis zeigt ein über 30-prozentiges Wachstum der weltweiten Teilnahmeambitionen – von heute 106 Millionen Spielern auf 140 Millionen bis 2035
LONDON, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die International Tennis Federation (ITF), die Organisation, die seit 1913 den Tennissport weltweit regelt, nennt sich ab heute World Tennis und gibt ihre Vision für das langfristige, nachhaltige Wachstum des Sports in aller Welt bekannt.
Die Umwandlung in „World Tennis" markiert den Beginn einer neuen Ära für die Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen aller Leistungsstufen, Altersgruppen und Hintergründe – sowohl auf als auch abseits des Platzes – eine „Welt voller Möglichkeiten" zu eröffnen. Dies steht im Mittelpunkt ihres Bestrebens, den zukünftigen Erfolg einer der beliebtesten Sportarten der Welt zu sichern.
In einem offenen Brief, der von David Haggerty (Präsident von World Tennis) und Ross Hutchins (Geschäftsführer von World Tennis) gemeinsam unterzeichnet wurde, versprach World Tennis, in den nächsten zehn Jahren mindestens 85 % aller jährlich erzielten Einnahmen wieder in den Tennissport zu investieren – um damit seine 214 nationalen Tennisverbände zu stärken – und verpflichtete sich, die Zusammenarbeit innerhalb des Sports voranzutreiben.
World Tennis hat fünf strategische Prioritäten festgelegt, um seine Ziele für den Tennissport zu erreichen:
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Teilnehmerzahlen steigern
: Eines der größten Netzwerke nationaler Verbände im weltweiten Sport miteinander verbinden und aufeinander abstimmen, um die Zahl der Freizeitspieler zu erhöhen und mehr Menschen aller Altersgruppen und Leistungsstufen die Möglichkeit zu geben, die nachgewiesenen gesundheitlichen und sozialen Vorteile des Tennissports zu genießen.
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Zukünftige Stars fördern
: Den globalen Spieler-Karriereweg von World Tennis – die wichtigste Talentschmiede für den Profisport – weiter verbessern, neue Märkte erschließen und weltweit mehr Wettkampfmöglichkeiten schaffen.
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Aufwertung der offiziellen Nationenwettbewerbe
Stärkung des Davis Cups, des Billie-Jean-King-Cups und des World Team Cups – der höchsten Ebene der nationalen Vertretung im Tennis und des Weges zu den Olympischen und Paralympischen Spielen
- Sicherung eines zukunftsfähigen Sports: