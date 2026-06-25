Lake Victoria Gold - 25 Mio. $ ohne Verwässerung für Imwelo rücken näher

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) treibt die Umsetzung der geplanten Finanzierung für das Imwelo-Goldprojekt in Tansania weiter voran. Die mit Monetary Metals vereinbarte Kreditfazilität über bis zu 6.000 Unzen Gold (rund 25 Mio. US-Dollar) ist ein zentraler Baustein, um die Mine ohne signifikante Verwässerung der Aktionäre auf Projektebene in die Produktion zu führen. Da der Kredit in Gold ausgezahlt und getilgt wird, ist die Finanzierungsstruktur zudem optimal an das künftige Produktionsprofil des Projekts angepasst.

Regulatorische Meilensteine für Lake Victoria Gold in Tansania

Nach der Ankündigung der Finanzierung im April 2026 konzentriert sich das Unternehmen nun auf die lokalen Genehmigungsprozesse. Obwohl Imwelo über die Tochtergesellschaft Tembo Gold (T) Limited bereits vollständig für den Minenbau genehmigt ist (Mining Licence ML 538/2015), erfordert die externe Kreditfazilität weitere formelle Schritte. Dazu gehören die Registrierung bei der Bank of Tanzania sowie detaillierte Abstimmungen mit der Mining Commission.

Parallel klären die Partner vertragliche Details zu Lizenzgebühren, Exportfreigaben und der künftigen Goldvermarktung. CEO Marc Cernovitch sieht in diesem strukturierten Prozess eine mögliche Blaupause für künftige goldbasierte Projektfinanzierungen im Land.

Lake Victoria Gold forciert operativen Projektstatus

Während die regulatorischen Details finalisiert werden, arbeitet das Unternehmen am Engineering und der Beschaffungsplanung, um die Baureife von Imwelo zu erreichen. Für die operative Umsetzung hat sich das Unternehmen mit Taifa Mining den größten und erfahrensten Bergbaudienstleister Tansanias gesichert, der sämtliche Vertragsbergbau- und Tiefbauarbeiten übernehmen soll.

Parallel von Imwelo treibt das Unternehmen seine Konsolidierungsstrategie im Lake Victoria Goldfield voran, wozu auch das aussichtsreiche Tembo-Projekt an der Grenze zu Barricks Bulyanhulu-Mine gehört. Zudem bereinigte das Unternehmen zuletzt seine Bilanz durch die Ausgabe von knapp 84.000 Aktien zu 0,31 Dollar, um Zinsverpflichtungen aus bestehenden Wandelschuldverschreibungen zu begleichen.

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