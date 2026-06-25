Viele Anzeichen einer Liquiditäts-Krise mit starkem Dollar, fallendem Gold, Silber, Rohstoffe und Bitcoin - da kommt Micron als Ablenkungs-Droge gerade recht! Die Wunder-Zahlen von Micron zeigen, dass im Gold-Rausch die Schaufelverkäufer mit Micron nun einen neuen Superstar haben (der Nvidia ablöst). Das Problem: die Stärke des neuen Schaufel-Verkäufers Micron ändert nichts an dem Problem, dass die Gold-Sucher (Magnificent 7, Hyperscaler) kein Gold finden. Für die Magnificent 7 werden als die Gold-Schaufeln (Arbeitsspeicher) immer teurer, wodurch das Problem des mangelnden return on invest immer drängender wird! Die Schwäche der Magnificent 7 zeigt, dass die Märkte das inzwischen verstehen - aber gleichzeitig zeigt die Euphorie für die Schaufel-Verkäufer den Glauben, dass die Hyperscaler endlos weiter investieren werden (was nicht passieren wird). Das zumal angesichts der derzeit zu beobachtenden Straffung der Finanzkonditionen!

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Das Video "Die Liquiditäts-Krise: Dollar, Gold, Öl - Micron als Ablenkungs-Droge!" sehen Sie hier..