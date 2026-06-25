Fresenius Medical Care Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 25.06.2026

Die Fresenius Medical Care Aktie notiert aktuell bei 40,01€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,26 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,55 %, geht es heute bei der Fresenius Medical Care Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Fresenius Medical Care Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um -4,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,74 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +3,76 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat +12,74 % 3 Monate +10,21 % 1 Jahr -11,63 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Stand: 25.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 269 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,73 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DaVita und Co.

DaVita, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,08 %.

Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.