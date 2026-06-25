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    Zwei weitere oppositionelle Bürgermeister in der Türkei festgenommen

    Zwei weitere oppositionelle Bürgermeister in der Türkei festgenommen
    Foto: Siarhei - 356130783

    IZMIR (dpa-AFX) - Die türkischen Behörden sind im Rahmen von Korruptionsermittlungen erneut gegen von der Opposition geführte Gemeinden vorgegangen und haben 24 Personen festgenommen. Darunter seien zwei Bezirksbezirksbürgermeister der Küstenmetropole Izmir, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sie sind Politiker der größten Oppositionspartei CHP. Anadolu zufolge wurden Razzien in Izmir, Istanbul und den Provinzen Aydin und Adana durchgeführt.

    Die CHP steht seit ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 massiv unter Druck. Inzwischen sitzen mehr als 20 gewählte Bürgermeister der Partei im Gefängnis, sie wurden teils abgesetzt. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Der profilierteste Rivale des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan war im März vergangenen Jahres unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Das hatte Massenproteste ausgelöst.

    Die CHP sieht hinter dem Verfahren eine politische Motivation und wirft der Regierung vor, eine Präsidentschaftskandidatur Imamoglus im Jahr 2028 verhindern zu wollen. Die Regierung weist das zurück./jam/DP/zb






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