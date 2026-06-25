🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    KI, Cyberabwehr und Drohnen

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle setzt jetzt auf die nächste Generation der Militärtechnik

    Oracle erweitert sein Defense Ecosystem um zehn weitere Technologieunternehmen. Der Konzern will Innovationen schneller in militärische Einsätze bringen.

    KI, Cyberabwehr und Drohnen - Oracle setzt jetzt auf die nächste Generation der Militärtechnik
    Foto: Philippe Turpin - Photononstop

    Oracle baut sein Defense Ecosystem weiter aus. Auf dem Oracle Defence Tech Summit 2026 stellte der Konzern die dritte Generation seines Programms vor. Neu aufgenommen wurden zehn Technologieunternehmen, die Lösungen für Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, autonome Systeme, sichere Kommunikation und operative Aufklärung entwickeln.

    Mit dem Netzwerk verbindet Oracle seine Cloud- und KI-Infrastruktur mit jungen Technologieanbietern. Ziel ist es, Innovationen schneller aus der Entwicklungsphase in den operativen Einsatz bei Streitkräften und Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten sowie verbündeter Staaten zu bringen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    147,18€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 11,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    172,32€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 10,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Verteidigungsorganisationen können es sich nicht leisten, jahrelang darauf zu warten, dass vielversprechende Technologien den Sprung vom Prototyp zum Einsatz in der Praxis schaffen", sagte Rand Waldron, Senior Vice President bei Oracle. Das Oracle Defense Ecosystem ermögliche jungen Verteidigungs- und Dual-Use-Unternehmen einen schnelleren Weg, auf Oracle-Technologien aufzubauen, souveräne Cloud- und KI-Infrastrukturen zu nutzen und Kunden in besonders anspruchsvollen Einsatzumgebungen zu erreichen. Die dritte Gruppe erweitere den Fokus darauf, Innovationen in reale operative Ergebnisse umzusetzen.

    Breites Technologiespektrum

    Zu den neuen Mitgliedern gehören Unternehmen aus unterschiedlichen Technologiebereichen. Sie entwickeln unter anderem Energieversorgungssysteme für Drohnen und Sensoren, KI-gestützte Analyselösungen, Unterwasserrobotik, Systeme zur Drohnenabwehr, Software für die Vernetzung militärischer Sensoren sowie sichere Kommunikationsplattformen.

    Oracle sieht darin eine Möglichkeit, Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen schneller Zugang zu einsatzbereiten Technologien zu verschaffen. Die Lösungen sollen sowohl in klassischen Cloud-Umgebungen als auch in hybriden, dezentralen oder abgeschotteten Netzwerken betrieben werden können.

     

    Erste Erfolge im operativen Einsatz

    Oracle verwies zudem auf Fortschritte bestehender Mitglieder des Netzwerks. Das Unternehmen Whitespace habe seine operative Lernplattform "Saga" auf Oracle Roving Edge Devices implementiert. Die Lösung sei während der Operation HIGHMAST bei der Royal Navy für klassifizierte Anwendungen eingesetzt worden.

    Laut Oracle konnten Kommandanten dadurch wichtige Erkenntnisse aus Einsätzen auch unter schwierigen Kommunikationsbedingungen erfassen und nutzen. Die Technologie brachte KI-Funktionen direkt an den Einsatzort und funktionierte selbst in Umgebungen mit eingeschränkter oder unterbrochener Konnektivität.

    Zusätzliche Förderung für junge Unternehmen

    Parallel erweitert Oracle die Vorteile für Mitglieder des Programms. Über die neue Accelerator-Initiative Defence Holdings sollen junge Technologieunternehmen schneller Kundenkontakte, strategische Partnerschaften und Wachstumsmöglichkeiten erhalten.

    Mitglieder des Defense Ecosystem erhalten zudem bevorzugten Zugang zum Programm. Im Fokus stehen Technologien wie agentenbasierte Künstliche Intelligenz, autonome Systeme, der Schutz kritischer Infrastrukturen und moderne Formen der Informations- und Cyberkriegsführung.

    Zusätzliche Unterstützung kommt von den Oracle-Partnern Shield Reply und Red Reply. Die Unternehmen sollen Mitglieder bei der Entwicklung, Modernisierung und Absicherung ihrer Lösungen auf der Oracle Cloud Infrastructure sowie auf Oracle Roving Edge Infrastructure unterstützen. Oracle erwartet dadurch schnellere Implementierungen und geringere Risiken bei Projekten in internationalen Verteidigungsmärkten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 140,7EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 147,78$, was einem Rückgang von -6,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI, Cyberabwehr und Drohnen Oracle setzt jetzt auf die nächste Generation der Militärtechnik Oracle erweitert sein Defense Ecosystem um zehn weitere Technologieunternehmen. Der Konzern will Innovationen schneller in militärische Einsätze bringen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     