Oracle setzt jetzt auf die nächste Generation der Militärtechnik

Mit dem Netzwerk verbindet Oracle seine Cloud- und KI-Infrastruktur mit jungen Technologieanbietern. Ziel ist es, Innovationen schneller aus der Entwicklungsphase in den operativen Einsatz bei Streitkräften und Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten sowie verbündeter Staaten zu bringen.

Oracle baut sein Defense Ecosystem weiter aus. Auf dem Oracle Defence Tech Summit 2026 stellte der Konzern die dritte Generation seines Programms vor. Neu aufgenommen wurden zehn Technologieunternehmen, die Lösungen für Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, autonome Systeme, sichere Kommunikation und operative Aufklärung entwickeln.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Verteidigungsorganisationen können es sich nicht leisten, jahrelang darauf zu warten, dass vielversprechende Technologien den Sprung vom Prototyp zum Einsatz in der Praxis schaffen", sagte Rand Waldron, Senior Vice President bei Oracle. Das Oracle Defense Ecosystem ermögliche jungen Verteidigungs- und Dual-Use-Unternehmen einen schnelleren Weg, auf Oracle-Technologien aufzubauen, souveräne Cloud- und KI-Infrastrukturen zu nutzen und Kunden in besonders anspruchsvollen Einsatzumgebungen zu erreichen. Die dritte Gruppe erweitere den Fokus darauf, Innovationen in reale operative Ergebnisse umzusetzen.

Breites Technologiespektrum

Zu den neuen Mitgliedern gehören Unternehmen aus unterschiedlichen Technologiebereichen. Sie entwickeln unter anderem Energieversorgungssysteme für Drohnen und Sensoren, KI-gestützte Analyselösungen, Unterwasserrobotik, Systeme zur Drohnenabwehr, Software für die Vernetzung militärischer Sensoren sowie sichere Kommunikationsplattformen.

Oracle sieht darin eine Möglichkeit, Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen schneller Zugang zu einsatzbereiten Technologien zu verschaffen. Die Lösungen sollen sowohl in klassischen Cloud-Umgebungen als auch in hybriden, dezentralen oder abgeschotteten Netzwerken betrieben werden können.

Erste Erfolge im operativen Einsatz

Oracle verwies zudem auf Fortschritte bestehender Mitglieder des Netzwerks. Das Unternehmen Whitespace habe seine operative Lernplattform "Saga" auf Oracle Roving Edge Devices implementiert. Die Lösung sei während der Operation HIGHMAST bei der Royal Navy für klassifizierte Anwendungen eingesetzt worden.

Laut Oracle konnten Kommandanten dadurch wichtige Erkenntnisse aus Einsätzen auch unter schwierigen Kommunikationsbedingungen erfassen und nutzen. Die Technologie brachte KI-Funktionen direkt an den Einsatzort und funktionierte selbst in Umgebungen mit eingeschränkter oder unterbrochener Konnektivität.

Zusätzliche Förderung für junge Unternehmen

Parallel erweitert Oracle die Vorteile für Mitglieder des Programms. Über die neue Accelerator-Initiative Defence Holdings sollen junge Technologieunternehmen schneller Kundenkontakte, strategische Partnerschaften und Wachstumsmöglichkeiten erhalten.

Mitglieder des Defense Ecosystem erhalten zudem bevorzugten Zugang zum Programm. Im Fokus stehen Technologien wie agentenbasierte Künstliche Intelligenz, autonome Systeme, der Schutz kritischer Infrastrukturen und moderne Formen der Informations- und Cyberkriegsführung.

Zusätzliche Unterstützung kommt von den Oracle-Partnern Shield Reply und Red Reply. Die Unternehmen sollen Mitglieder bei der Entwicklung, Modernisierung und Absicherung ihrer Lösungen auf der Oracle Cloud Infrastructure sowie auf Oracle Roving Edge Infrastructure unterstützen. Oracle erwartet dadurch schnellere Implementierungen und geringere Risiken bei Projekten in internationalen Verteidigungsmärkten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 140,7EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.

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