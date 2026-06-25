Kevin Warsh schafft dot-plots ab – warum ich keine Zinserhöhung erwarte

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Markt hat Kevin Warshs erste Pressekonferenz als Fed-Chef als Warnsignal vor Zinserhöhungen gelesen – ich halte das für eine Fehlinterpretation.

Am 17. Juni ließ Warsh den Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Weit folgenreicher war seine Ankündigung, die dot-plots abzulehnen: jene vierteljährlichen Punktdiagramme, mit denen die Fed-Mitglieder bislang ihre Zinspfaderwartungen offenlegten. Warshs Begründung war grundsätzlicher Natur: Zukunftserwartungen zu bilden sei Aufgabe der Märkte, nicht der Notenbank.

Kommunikativer Paradigmenwechsel – kein Zinssignal

Der Markt interpretierte das Fehlen dieser Orientierung als Unsicherheit – und Unsicherheit als Risiko. Die Folge: Ein bis zwei Zinserhöhungen bis Jahresende wurden eingepreist. Das ist ein bärisches Signal für Wachstumsaktien und langlaufende Anleihen. Wer Nasdaq-ETFs oder Tech-Positionen hält, spürt den Druck unmittelbar: Steigende Zinserwartungen erhöhen den Diskontierungssatz für künftige Unternehmensgewinne und drücken Bewertungsmultiples – auch ohne Änderung der Fundamentaldaten.

Aber ist die Schlussfolgerung richtig? Ich denke nicht.

Der Inflationstreiber ist Öl – nicht die Wirtschaft

Was den Markt beunruhigt, ist die erhöhte Gesamtinflation. Doch wer in die Zusammensetzung schaut, erkennt: Der Inflationsdruck kommt fast vollständig aus den Energiepreisen – angetrieben durch die geopolitische Lage am Persischen Golf und die Bedrohung der Straße von Hormus.

Das ist ein Angebotsschock, kein Nachfrageproblem. Zinsen bekämpfen Nachfrageinflation. Sie ändern nichts an der Ölförderung im Iran. Historisch haben Notenbanken gelernt, Energiepreisschocks nicht mit Zinserhöhungen zu bekämpfen – weil das die Wirtschaft bremst, ohne den eigentlichen Treiber zu beseitigen.

Das eigentliche Signal: Der Ölpreisanstieg in Richtung 150 USD je Fass blieb bislang aus – trotz anhaltender Spannungen. Der Preisdruck ist real, aber sein Treiber ist reversibel.

Sehen Sie das anders – glauben Sie, der Markt liegt mit seiner Zinserhöhungserwartung richtig? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Mein Szenario: Entspannung am Golf, Warsh senkt

Normalisiert sich die Lage im Persischen Golf, fällt der Ölpreis deutlich. Die Gesamtinflation löst sich auf. Was bleibt, ist der binnenwirtschaftliche Preisdruck – und der rechtfertigt keine Zinserhöhungen. In diesem Szenario hätte Warsh keinen makroökonomischen Grund zur Erhöhung. Im Gegenteil: Der Weg zu Senkungen wäre frei.

Ich stelle mich auf gleichbleibende oder fallende Zinsen ein. Das spiegelt sich in meinen eigenen Positionen im Heibel-Ticker Portfolio wider.

Für Privatanleger, die zwischen zinssensitiven Wachstumstiteln und defensiveren Substanzwerten abwägen, ist die entscheidende Frage nicht „wie hoch ist die Inflation?" – sondern „woher kommt sie?" Ein Energiepreisschock mit geopolitischer Ursache verdient eine andere Portfolio-Antwort als strukturelle Lohn-Preis-Inflation.

Wer Kevin Warsh als Notenbanker einordnen möchte, findet hier einen Hintergrundbeitrag zu seinem geldpolitischen Profil: https://www.heibel-ticker.de/blog/kevin-warsh-fed-falke-oder-pragmatik ...

Wie das Doppelmandat der Fed – Preisstabilität und Vollbeschäftigung – konkret auf Zinsentscheidungen wirkt, erkläre ich hier für Privatanleger: https://www.heibel-ticker.de/blog/know-how/doppelmandat-fed-zinsentsch ...

Eine ausführliche Einordnung zur Inflationsstruktur und zur aktuellen Warsh-Pressekonferenz finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/kevin-warsh-fed-zinsen-zinserhoehung ...