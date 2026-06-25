🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Fed & Zinspolitik

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kevin Warsh schafft dot-plots ab – warum ich keine Zinserhöhung erwarte

    Warsh lehnte auf seiner ersten Fed-Pressekonferenz die dot-plots ab. Der Markt fürchtet Zinserhöhungen – Heibel hält den Inflationstreiber für reversibel.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.933,69€
    Basispreis
    18,81
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.687,05€
    Basispreis
    19,04
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Markt hat Kevin Warshs erste Pressekonferenz als Fed-Chef als Warnsignal vor Zinserhöhungen gelesen – ich halte das für eine Fehlinterpretation.

    Am 17. Juni ließ Warsh den Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Weit folgenreicher war seine Ankündigung, die dot-plots abzulehnen: jene vierteljährlichen Punktdiagramme, mit denen die Fed-Mitglieder bislang ihre Zinspfaderwartungen offenlegten. Warshs Begründung war grundsätzlicher Natur: Zukunftserwartungen zu bilden sei Aufgabe der Märkte, nicht der Notenbank.

    Kommunikativer Paradigmenwechsel – kein Zinssignal

    Der Markt interpretierte das Fehlen dieser Orientierung als Unsicherheit – und Unsicherheit als Risiko. Die Folge: Ein bis zwei Zinserhöhungen bis Jahresende wurden eingepreist. Das ist ein bärisches Signal für Wachstumsaktien und langlaufende Anleihen. Wer Nasdaq-ETFs oder Tech-Positionen hält, spürt den Druck unmittelbar: Steigende Zinserwartungen erhöhen den Diskontierungssatz für künftige Unternehmensgewinne und drücken Bewertungsmultiples – auch ohne Änderung der Fundamentaldaten.

    Aber ist die Schlussfolgerung richtig? Ich denke nicht.

    Der Inflationstreiber ist Öl – nicht die Wirtschaft

    Was den Markt beunruhigt, ist die erhöhte Gesamtinflation. Doch wer in die Zusammensetzung schaut, erkennt: Der Inflationsdruck kommt fast vollständig aus den Energiepreisen – angetrieben durch die geopolitische Lage am Persischen Golf und die Bedrohung der Straße von Hormus.

    Das ist ein Angebotsschock, kein Nachfrageproblem. Zinsen bekämpfen Nachfrageinflation. Sie ändern nichts an der Ölförderung im Iran. Historisch haben Notenbanken gelernt, Energiepreisschocks nicht mit Zinserhöhungen zu bekämpfen – weil das die Wirtschaft bremst, ohne den eigentlichen Treiber zu beseitigen.

    Das eigentliche Signal: Der Ölpreisanstieg in Richtung 150 USD je Fass blieb bislang aus – trotz anhaltender Spannungen. Der Preisdruck ist real, aber sein Treiber ist reversibel.

    Sehen Sie das anders – glauben Sie, der Markt liegt mit seiner Zinserhöhungserwartung richtig? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

    Mein Szenario: Entspannung am Golf, Warsh senkt

    Normalisiert sich die Lage im Persischen Golf, fällt der Ölpreis deutlich. Die Gesamtinflation löst sich auf. Was bleibt, ist der binnenwirtschaftliche Preisdruck – und der rechtfertigt keine Zinserhöhungen. In diesem Szenario hätte Warsh keinen makroökonomischen Grund zur Erhöhung. Im Gegenteil: Der Weg zu Senkungen wäre frei.

    Ich stelle mich auf gleichbleibende oder fallende Zinsen ein. Das spiegelt sich in meinen eigenen Positionen im Heibel-Ticker Portfolio wider.

    Für Privatanleger, die zwischen zinssensitiven Wachstumstiteln und defensiveren Substanzwerten abwägen, ist die entscheidende Frage nicht „wie hoch ist die Inflation?" – sondern „woher kommt sie?" Ein Energiepreisschock mit geopolitischer Ursache verdient eine andere Portfolio-Antwort als strukturelle Lohn-Preis-Inflation.

    Wer Kevin Warsh als Notenbanker einordnen möchte, findet hier einen Hintergrundbeitrag zu seinem geldpolitischen Profil: https://www.heibel-ticker.de/blog/kevin-warsh-fed-falke-oder-pragmatik ...

    Wie das Doppelmandat der Fed – Preisstabilität und Vollbeschäftigung – konkret auf Zinsentscheidungen wirkt, erkläre ich hier für Privatanleger: https://www.heibel-ticker.de/blog/know-how/doppelmandat-fed-zinsentsch ...

    Eine ausführliche Einordnung zur Inflationsstruktur und zur aktuellen Warsh-Pressekonferenz finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/kevin-warsh-fed-zinsen-zinserhoehung ...

     




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fed & Zinspolitik Kevin Warsh schafft dot-plots ab – warum ich keine Zinserhöhung erwarte Kevin Warsh hat auf seiner ersten Fed-Pressekonferenz die dot-plots abgelehnt. Der Markt preist seither ein bis zwei Zinserhöhungen bis Jahresende ein. Ich halte das für eine Fehlinterpretation – und erkläre, warum der eigentliche Inflationstreiber reversibel ist.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     