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    Überraschender VW-Deal

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    Verscherbelt VW sein Tafelsilber? 7,4 Milliarden für Motorentochter Everllence!

    Ein US-Investor greift nach Everlence. Zwar erhält Volkswagen 7,4 Milliarden Euro, muss jedoch 51 Prozent seiner profitablen Tochtergesellschaft verkaufen. Die VW-Aktie legt dennoch zu. Die Hintergründe.

    Überraschender VW-Deal - Verscherbelt VW sein Tafelsilber? 7,4 Milliarden für Motorentochter Everllence!
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Mitten in der Krise trennt sich Volkswagen von der Mehrheit an Everllence – und der Käufer ist eine Überraschung. Der US-Finanzinvestor Bain Capital übernimmt 51 Prozent der Motorentochter. Der Preis beträgt 7,4 Milliarden Euro. VW will mittelfristig 49 Prozent behalten.

    Laut Bloomberg setzte sich Bain gegen CVC sowie ein Konsortium um EQT, den katarischen Staatsfonds QIA und die Porsche SE durch. Beobachter hatten laut Informationen des Spiegels eher mit genau diesem Lager gerechnet.

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    Everllence ist kein Randgeschäft ohne Glanz. Das Unternehmen mit Sitz in Augsburg baut und wartet Zweitaktmotoren für Schiffe, Viertaktmotoren für Generatoren sowie Großwärmepumpen. Laut Bloomberg zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Schiffsmotoren für Frachter und ist somit in einer Branche tätig, über die rund 90 Prozent des Welthandels laufen.

    Der Hersteller von Großmotoren und Kraftwerkstechnik gehörte zu den ertragreichsten Sparten von Volkswagen. Die Augsburger Firma erwirtschaftet in ihren Nischenmärkten hohe Renditen. Everllence erzielte 2025 bei Erlösen von 4,86 Milliarden Euro einen operativen Gewinn von rund 336 Millionen Euro.

    VW kämpft derweil mit hohen Kosten, US-Zöllen, den hohen Kosten des Umstiegs auf Elektroautos und harter Konkurrenz aus China. Zudem verweist Bloomberg auf den Druck durch BYD und den Abschwung im wichtigsten Markt China. Die Einnahmen könnten die Finanzen spürbar entlasten. JPMorgan-Analysten sehen darin eine deutliche Stärkung für die Transformation.

    Der bittere Beigeschmack: Everllence bringt genau die Eigenschaften mit, nach denen Anleger bei VW suchen: stabile Erträge, ordentliche Profitabilität und Wachstum durch Generatoren für Rechenzentren. Ausgerechnet die KI-Fantasie wandert nun mehrheitlich zu Bain.

    An der Börse kam die Nachricht dennoch gut an. Die VW-Aktie legte in Frankfurt zeitweise um fast drei Prozent zu. Nach einem Jahresminus von rund 25 Prozent wirkt der Verkauf fast wie ein Befreiungsschlag. Doch die Frage bleibt: Verkauft VW gerade Ballast – oder eines seiner besten Filetstücke?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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