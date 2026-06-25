🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tongwei Solar erhält den TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award und steigert den globalen PV-Wert durch TNC-Zelltechnologien

    MÜNCHEN, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 wurde Tongwei Solar vom TÜV Rheinland mit dem Global Strategic Partner Award ausgezeichnet und präsentierte sein Portfolio an hocheffizienten Solarzellen der Serien TNC 1.0, TNC 2.0 und TNC 3.0. Diese Auszeichnung spiegelt die internationale Anerkennung der Produktqualität, der technologischen Kompetenz und der Stärke in der globalen Zusammenarbeit von Tongwei Solar wider und unterstreicht zugleich die integrierten Kompetenzen des Unternehmens, die von der Zellinnovation über die Großserienfertigung bis hin zur Wertschöpfung im nachgelagerten Modulbereich reichen.

    Tongwei Solar Receives TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award, Advancing Global PV Value through TNC Cell Technologies

    Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 verlieh der TÜV Rheinland dem Unternehmen Tongwei Solar den Global Strategic Partner Award und würdigte damit dessen Stärken in den Bereichen Produktqualität, technologische Kompetenz und globale Zusammenarbeit.

    Als Antwort auf die weltweite Kundennachfrage nach höherer Leistung, besserer bifazialer Leistung und langfristiger Zuverlässigkeit präsentierte Tongwei Solar sein Portfolio an hocheffizienten Zellen der Serien TNC 1.0 bis TNC 3.0. Die TNC 3.0 Multi-Cut-Zelle vereint die Technologien TPE, Multi-Cut und Poly Tech und ermöglicht dadurch eine Leistungssteigerung der Module um mehr als 10 W, eine Erhöhung der Bifazialität um fünf Prozentpunkte sowie einen Wirkungsgrad von über 26,3 %. Diese Verbesserungen bieten mehr Flexibilität bei der Modulkonstruktion und steigern gleichzeitig den Energieertrag auf Systemebene sowie den Kundennutzen.

    Tongwei Solar verfügt derzeit über eine Produktionskapazität von mehr als 150 GW für hocheffiziente N-Typ-Zellen und hat kumuliert mehr als 400 GW an Zellen ausgeliefert, womit das Unternehmen seit neun Jahren in Folge weltweit den ersten Platz bei den Auslieferungen von Solarzellen einnimmt. Gestützt auf intelligente Fertigung, Rückverfolgbarkeit auf Zellebene und eine lückenlose Qualitätskontrolle während des gesamten Prozesses stärkt das Unternehmen kontinuierlich die Produktkonsistenz, die Zuverlässigkeit und seine Lieferkapazitäten in großem Maßstab und bietet seinen Kunden weltweit effiziente, stabile und skalierbare Solarzellenlösungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter:
    Hocheffiziente Zellen – Tongwei Co., Ltd.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2999556/image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tongwei-solar-erhalt-den-tuv-rheinland-global-strategic-partner-award-und-steigert-den-globalen-pv-wert-durch-tnc-zelltechnologien-302810523.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Tongwei Solar erhält den TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award und steigert den globalen PV-Wert durch TNC-Zelltechnologien MÜNCHEN, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ - Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 wurde Tongwei Solar vom TÜV Rheinland mit dem Global Strategic Partner Award ausgezeichnet und präsentierte sein Portfolio an hocheffizienten Solarzellen der Serien TNC 1.0, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     