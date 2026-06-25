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    Raus – oder Zwangsverkauf

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    Chinas Banken sperren Kleinanleger aus dem überhitzten Goldtrade

    Nach dem Gold-Absturz unter 4.000 US-Dollar verschärfen chinesische Banken die Regeln für private Edelmetall-Trader. Wer bei einer Bank nicht reagiert, dem droht Zwangsliquidation.

    Für Sie zusammengefasst
    Raus – oder Zwangsverkauf - Chinas Banken sperren Kleinanleger aus dem überhitzten Goldtrade
    Foto: Unsplash

    Chinas Banken ziehen beim Edelmetallhandel die Zügel an – ausgerechnet in einer Phase, in der der Goldrausch ohnehin Risse bekommt. Laut Bloomberg schränken mehrere große Institute Dienstleistungen ein, über die Privatkunden Gold und andere Edelmetalle handeln konnten. Die Industrial & Commercial Bank of China, gemessen an der Bilanzsumme die größte Bank des Landes, will nach der Abrechnung am 24. Juli keine Vermittlungsdienste für Privatkunden beim Handel mit Edelmetallen an der Shanghai Gold Exchange mehr anbieten. Bestehenden Kunden wird empfohlen, ihre Positionen bis dahin zu verkaufen oder zu schließen.

    Noch härter ist der Schritt der China Guangfa Bank: Sie forderte Kunden auf, Edelmetallpositionen bis Donnerstag, 15:30 Uhr Hongkong-Zeit, zu schließen. Andernfalls droht bis Ende des Monats eine Zwangsliquidation. Beide Banken verweisen auf Risikomanagement. Ähnliche Schritte hatten zuvor bereits die Postal Savings Bank of China und die Ping An Bank angekündigt. Für Anleger ist das ein klares Warnsignal: Der Handel, der während der Rekordjagd verlockend wirkte, ist den Banken offenbar zu volatil geworden.

    Der Zeitpunkt ist brisant. Der Goldpreis fiel in dieser Woche unter 4.000 US-Dollar je Unze und setzte damit seinen Rückgang vom Rekordhoch von fast 5.600 US-Dollar im Januar fort. Am Donnerstag notierte der Spotpreis zuletzt bei rund 3.981 US-Dollar je Unze. Seit Jahresbeginn liegt Gold damit fast acht Prozent im Minus. Noch stärker traf es Silber: Der Silberpreis fiel unter 60 US-Dollar je Unze und hat 2026 bereits mehr als 20 Prozent verloren.

    Die Belastungsfaktoren sind klar: Höhere Zinserwartungen, ein stärkerer US-Dollar und eine restriktivere Geldpolitik machen Edelmetalle weniger attraktiv, weil sie keine laufenden Erträge abwerfen. Macquarie verweist darauf, dass das scheinbare Ende des Nahostkonflikts zusammen mit einer hawkisheren Fed den sicheren Hafen geschwächt habe. Gleichzeitig nehmen Anleger Gewinne mit und schichten Kapital wieder in Aktien um.

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    Ganz geschlossen ist die Tür für Chinas Privatanleger allerdings nicht. Sie können weiter über Broker an der Shanghai Futures Exchange handeln oder Gold-Ansparpläne der Banken nutzen, bei denen langfristig schrittweise Goldbarren gekauft werden. Doch das Signal bleibt deutlich: Nach der großen Edelmetallrallye wird aus der Gold-Fantasie ein Risikotrade. Wenn selbst chinesische Banken Privatkunden zum Schließen von Positionen drängen, ist der sichere Hafen für Anleger plötzlich nicht mehr so sicher, wie er vor wenigen Monaten noch wirkte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    Raus – oder Zwangsverkauf Chinas Banken sperren Kleinanleger aus dem überhitzten Goldtrade Nach dem Gold-Absturz unter 4.000 US-Dollar verschärfen chinesische Banken die Regeln für private Edelmetall-Trader. Wer bei einer Bank nicht reagiert, dem droht Zwangsliquidation.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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