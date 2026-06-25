Strategy-Aktie unter 100 US-Dollar – Bitcoin-Crash kostet 13 Milliarden

Zum Handelsschluss verlor die Strategy-Aktie 9,35 Prozent und beendete den Handel bei 94,13 US-Dollar. Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn bereits auf 34,77 Prozent. Vom Allzeithoch bei 457,22 US-Dollar aus dem vergangenen Jahr hat die Aktie inzwischen über 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Die Aktie von Strategy setzt ihren Abwärtstrend fort. Erstmals seit März 2024 fiel das Papier wieder unter die Marke von 100 US-Dollar. Auslöser ist der erneute Kursrutsch bei Bitcoin, der zwischenzeitlich unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen ist und damit auch den weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Halter erheblich belastet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitcoin fällt auf Zwei-Wochen-Tief

Parallel zur Entwicklung der Strategy-Aktie fiel Bitcoin zwischenzeitlich auf 59.760 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Vom Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar im vergangenen Oktober hat die Kryptowährung inzwischen mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.

Strategys Bitcoinbestand verliert massiv an Wert

Strategy besitzt derzeit 847.363 Bitcoin. Mit dem jüngsten Rückgang der Kryptowährung beläuft sich der Marktwert des Bestands auf rund 50 Milliarden US-Dollar.

Damit liegt der Gesamtwert der Bitcoin-Reserven nach aktuellen Schätzungen rund 13 Milliarden US-Dollar unter den gesamten Anschaffungskosten.

Strategy muss Bitcoin-Käufe stoppen

Angesichts der steigenden finanziellen Belastungen sehen Analysten den Bitcoin-Giganten gezwungen die Käufe zu pausieren. Julio Moreno, Head of Research beim Analysehaus CryptoQuant, fordert, dass das Unternehmen seine Bitcoin-Käufe vorerst vollständig aussetzt und stattdessen den Aufbau seiner Liquiditätsreserven priorisiert. Nur so könne das Vertrauen der Investoren in die Vorzugsaktie wiederhergestellt werden.

Seit Anfang 2026 haben sich die Dividendenverpflichtungen der Vorzugsaktie laut Moreno nahezu vervierfacht und belaufen sich inzwischen auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Gleichzeitig seien die verfügbaren Barmittel deutlich geschrumpft.

Während die vorhandenen Cash-Reserven zu Jahresbeginn die Dividendenzahlungen rechnerisch noch für mehr als sieben Jahre hätten decken können, reiche die Liquidität inzwischen nur noch für rund 14 Monate aus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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