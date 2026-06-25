Heidelberger Druck vor Neubewertung? Analyst sieht neues Kurspotenzial

Heidelberger Druckmaschinen erhält Rückenwind von Warburg Research. Analyst Stefan Augustin stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch. Das Kursziel steigt von 1,60 Euro auf 1,80 Euro. Grund ist die Übernahme wichtiger Teile der insolventen Manroland Sheetfed Group.

Heidelberger Druck übernimmt das Lifecycle-Geschäft sowie weltweite Vertriebs- und Servicegesellschaften von Manroland. Dazu zählen Service, Ersatzteile, geistiges Eigentum, rund 35 Ländergesellschaften und etwa 600 Mitarbeiter.

Aus Sicht von Warburg ist die Transaktion strategisch sinnvoll. Sie sichert die Betreuung von mehr als 3.000 Manroland-Kunden weltweit. Zugleich erweitert Heidelberger Druck seinen adressierbaren Markt und stärkt wiederkehrende Erlöse aus Service und Ersatzteilen.

Das Management erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatzbeitrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der positive Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zunächst begrenzt bleiben. Grund sind Restrukturierungskosten von 10 bis 15 Millionen Euro.

Nach der Restrukturierung sieht Heidelberger Druck deutlich mehr Potenzial. Innerhalb von etwa zwei Jahren soll das übernommene Geschäft mehr als 100 Millionen Euro Umsatz erzielen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll dann 10 bis 15 Millionen Euro erreichen.

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Augustin hält diese Ziele für erreichbar. Er verweist auf das bestehende Service- und Logistiknetzwerk von Heidelberger Druck. Dort könne der Manroland-Kundenstamm integriert werden. Zudem könnten sich Chancen für spätere Maschinenersatzgeschäfte ergeben.

Warburg sieht besonders den Service- und Verbrauchsmaterialbereich gestärkt. Dieser Teil des Geschäfts gilt als widerstandsfähig und profitabel. Zudem sichert sich Heidelberger Druck Rechte an der Roland 900 und dem Cartonmaster im sehr großformatigen Bogenoffsetdruck.

Damit könnte Heidelberger Druck in ein Segment einsteigen, das bislang von einer Monopolsituation geprägt war. Warburg erwartet dadurch ein besseres Preisumfeld im Bogenoffsetmarkt.

Kurzfristig belasten die Restrukturierungskosten den ausgewiesenen Gewinn. Warburg senkt deshalb die Schätzung für den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2026/27 um 13 Prozent. Ab 2028/29 soll der Ergebnisbeitrag des übernommenen Geschäfts aber sichtbarer werden.

Für Anleger verbessert der Deal das mittelfristige Investmentprofil. Heidelberger Druck stärke das Kerngeschäft, erhöhe wiederkehrende Umsätze und schaffe zusätzliche Fantasie außerhalb des klassischen Druckmaschinengeschäfts.

Autorin: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 1,442EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.





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