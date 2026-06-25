Exo-Top, die hundertprozentige US-Tochtergesellschaft von NurExone, schließt verbindliche Absichtserklärung für den Vertrieb naiver Exosomen in Mexiko ab

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 25. Juni 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. („Exo-Top“) heute eine verbindliche Absichtserklärung (das „MOU“) abgeschlossen hat. Darin werden die wesentlichen kommerziellen Bedingungen für einen geplanten endgültigen Vertriebsvertrag (der „Definitive Agreement“) mit ExoLyra LLC festgelegt, einem unabhängigen Dritten („ExoLyra“).

Die im MOU festgelegten kommerziellen Bedingungen, darunter territoriale Exklusivität, im Voraus zu zahlende Exklusivitätsgebühren, Mindestabnahmeverpflichtungen, finanzierte Markteintrittsmaßnahmen, regulatorische Verantwortlichkeiten sowie mögliche Rechte auf eine regionale Expansion, sollen in den endgültigen Vertriebsvertrag aufgenommen werden, den die Parteien innerhalb von fünfundvierzig (45) Kalendertagen abschließen wollen. Sollte der endgültige Vertriebsvertrag zustande kommen, würde er Exo-Top die erste strukturierte kommerzielle Marktposition für naive, aus MSC gewonnene Exosomenprodukte verschaffen.

„Der erste kommerzielle Vertriebsrahmen von Exo-Top ist ein wichtiger Schritt, um die Kompetenzen von NurExone im Bereich naiver, aus MSC gewonnener Exosomen in kurzfristige kommerzielle Chancen umzusetzen“, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. „Mexiko bietet einen strategischen Einstiegspunkt nach Lateinamerika, da es einen großen Binnenmarkt, die Nähe zu den Vereinigten Staaten sowie ein etabliertes privates Medizin- und Wellness-Ökosystem vereint. Das MOU ist so ausgestaltet, dass es den aktiven Markteintritt durch im Voraus zu zahlende Exklusivitätsgebühren, finanzierte Markteinführungsmaßnahmen, Mindestabnahmeverpflichtungen und leistungsabhängige Exklusivität unterstützt.“

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Exo-Top und darauf, die Weiterentwicklung innovativer exosomenbasierter Produkte zu unterstützen“, sagte Leah Gluck, Mitgründerin und Director of Business Development von ExoLyra. „Unsere Mission ist es, eine vertrauenswürdige Vertriebsplattform aufzubauen, die Fachkräften aus den Bereichen Gesundheitswesen, Wellness und Ästhetik Zugang zu hochwertigen Exosomenlösungen bietet. Wir freuen uns darauf, die Bekanntheit, Verfügbarkeit und den verantwortungsvollen Einsatz dieser aufstrebenden Technologien im Markt weiter auszubauen.“

Naive, aus MSC gewonnene Exosomen gewinnen in den Bereichen Medical Wellness, Ästhetik und regenerative Gesundheit zunehmend an Bedeutung, da sie eine natürliche Rolle bei der Zellkommunikation und biologischen Signalübertragung spielen. Exo-Top ist der Auffassung, dass seine aus MSC gewonnenen Exosomen aufgrund ihres natürlichen biologischen Profils, ihrer Relevanz für zahlreiche Wellness- und regenerative Gesundheitsanwendungen sowie der Fähigkeit von NurExone, durch kontrollierte Bioproduktion und Qualitätsstandards eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen, eine differenzierte kommerzielle Chance darstellen. Laut Marktforschung unabhängiger Drittanbieter soll der weltweite Exosomenmarkt bis 2033 ein Volumen von rund US$1,2 Milliarden erreichen.¹

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Struktur eine zweigleisige Wertschöpfungsstrategie unterstützt: kurzfristige kommerzielle Chancen durch die naiven, aus MSC gewonnenen Exosomenprodukte von Exo-Top sowie langfristige therapeutische Wertschöpfung durch die regulierte ExoPTEN-Entwicklungspipeline von NurExone.

Wesentliche kommerzielle Bedingungen

Das MOU legt die wesentlichen kommerziellen Vereinbarungen fest, die die Parteien in den endgültigen Vertriebsvertrag aufnehmen wollen. Dazu gehören:

- Exklusivität in Mexiko und Potenzial für eine regionale Expansion: ExoLyra erhält das ausschließliche Recht, die naiven Exosomenprodukte von Exo-Top in Mexiko zu vermarkten, zu importieren und zu verkaufen. Darüber hinaus erhält ExoLyra für zwei Jahre ein vorrangiges Verhandlungsrecht, um exklusive Vertriebsrechte für Brasilien und Panama zu sichern. Die Bedingungen sollen auf Grundlage regionaler demografischer und klinischer Daten nach Treu und Glauben ausgehandelt werden. Der endgültige Vertriebsvertrag wird außerdem nicht-exklusive weltweite Vertriebsrechte außerhalb Mexikos vorsehen, vorbehaltlich einer vorherigen Kundenfreigabe sowie kundenbezogener Exklusivitätsmechanismen. Außerhalb Mexikos kann eine kundenbezogene Exklusivität für vorab freigegebene internationale Kunden ausgelöst werden, die innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen mindestens 90 Einheiten kaufen, vorbehaltlich einer jährlichen Aufrechterhaltung von mindestens 150 Einheiten pro Jahr.

- Laufzeit und Finanzierung der operativen Aktivitäten: Die Exklusivität für Mexiko soll zunächst für drei Jahre gelten und kann – vorbehaltlich der Erfüllung der anwendbaren Leistungsanforderungen – um bis zu sieben weitere Jahre verlängert werden, sodass sich eine mögliche Gesamtlaufzeit von 10 Jahren ergibt. Das MOU sieht außerdem vor, dass ExoLyra seine ersten Vertriebs- und Marktdurchdringungsaktivitäten mit verfügbaren Mitteln in Höhe von mindestens US$800.000 finanziert, einschließlich der Lizenzgebühr.

- Im Voraus zu zahlende Exklusivitätsgebühren und finanzierte Marktentwicklung: ExoLyra wird an Exo-Top eine nicht rückzahlbare territoriale Exklusivitätsgebühr für Mexiko in Höhe von insgesamt US$180.000 zahlen. Davon sind US$40.000 bei Unterzeichnung des endgültigen Vertriebsvertrags und US$140.000 nach schriftlicher Mitteilung zu zahlen, dass das Produkt für den kommerziellen Versand bereit ist. Darüber hinaus hat Exo-Top ab Beginn des vierten Jahres Anspruch auf eine laufende jährliche Gebühr zur Aufrechterhaltung des Vertriebs in Höhe von US$100.000. Diese Struktur spiegelt den hohen kommerziellen Wert des schnell wachsenden Wellness- und Regenerativmedizinmarktes in Mexiko wider, der als Ausgangspunkt für eine breitere Einführung in Lateinamerika dient.

- Liefer- und Logistikmechanismen: Der endgültige Vertriebsvertrag wird standardisierte kommerzielle Transferpreismechanismen mit jährlichen Anpassungsrechten vorsehen, die an dokumentierte Schwankungen der Produktionskosten oder inflationsbedingte Veränderungen gekoppelt sind. Die Lieferungen erfolgen FOB ab der primären US-Einrichtung von Exo-Top.

- Mindestabnahmeverpflichtungen und leistungsabhängige Exklusivität: Um die Exklusivität in Mexiko aufrechtzuerhalten, muss ExoLyra jährliche Mindestabnahmeverpflichtungen zu vereinbarten Transferpreisen erfüllen, die im endgültigen Vertriebsvertrag festgelegt werden. Diese umfassen Mindestabnahmeverpflichtungen von 20.000 Einheiten während der ersten 18 Monate, 35.000 Einheiten im zweiten Jahr, 50.000 Einheiten im dritten Jahr sowie 60.000 Einheiten ab dem vierten Jahr, vorbehaltlich einer jährlichen Steigerung von 5 % bis zu einer Mindestleistungsobergrenze von 70.000 Einheiten pro Jahr. Mindestens 50 % der jeweils geltenden jährlichen Mindestmengen müssen direkt in Mexiko vertrieben werden, um sicherzustellen, dass die Exklusivität an eine aktive lokale Marktdurchdringung geknüpft ist. Das MOU sieht außerdem eine Nachfrist von 120 Tagen für finanzielle oder volumenbezogene Defizite vor, bevor Exo-Top die Mexiko-Lizenz in einen nicht-exklusiven Status umwandeln oder aufheben kann.

- Herstellung, Qualität und regulatorische Verantwortung: ExoLyra übernimmt außerdem die Verantwortung dafür, die regulatorische Compliance in allen aktiven Gebieten sicherzustellen, einschließlich der anwendbaren Anforderungen an Vermarktung, Import, Verkauf, Vertrieb, Lagerung, Kennzeichnung und Produktklassifizierung.

NurExone’s Exosomenstrategie soll zwei sich ergänzende Wertschöpfungswege unterstützen: kurzfristige kommerzielle Chancen durch die naiven, aus MSC gewonnenen Exosomenprodukte von Exo-Top sowie die regulierte therapeutische Entwicklung von beladenen exosomenbasierten Arzneimittelkandidaten wie ExoPTEN. Die von Exo-Top hergestellten naiven, aus MSC gewonnenen Exosomen unterstützen außerdem die breiteren Plattformfähigkeiten von NurExone, einschließlich des Exosomen-Beladungsansatzes, der in der therapeutischen Pipeline des Unternehmens eingesetzt wird.

Der führende Arzneimittelkandidat von NurExone, ExoPTEN, wird als beladener exosomenbasierter therapeutischer Kandidat zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen, Schädigungen des Sehnervs sowie weiterer Indikationen des zentralen Nervensystems entwickelt. ExoPTEN befindet sich weiterhin auf einem regulierten Entwicklungsweg für Arzneimittel, einschließlich IND-vorbereitender Aktivitäten und zukünftiger klinischer Entwicklung, vorbehaltlich anwendbarer regulatorischer Genehmigungen.

Über ExoLyra

ExoLyra wurde gegründet, um den Vertrieb und die Vermarktung fortschrittlicher exosomenbasierter Produkte zu unterstützen. Durch die Partnerschaft mit Exo-Top beabsichtigt ExoLyra, Vertriebskanäle aufzubauen, strategische Beziehungen zu entwickeln und dazu beizutragen, innovative regenerative und Wellness-Technologien qualifizierten Anbietern und Kunden in den genehmigten Vertriebsgebieten zugänglich zu machen.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange („TSXV“), am OTCQB sowie in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat in präklinischen Studien überzeugende Daten geliefert, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen belegen. Regulatorische Meilensteine, darunter die Zuerkennung des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Im kommerziellen Bereich wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für weitere Indikationen interessiert sind. Zu diesem Zweck hat NurExone Exo-Top als US-Tochtergesellschaft gegründet, um seine Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Weitere Informationen sowie ein kurzes Interview finden Sie unter „Who is NurExone?“, auf www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor and Media Relations – United States

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Germany

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen die „zukunftsgerichteten Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht ausschließlich, durch Begriffe wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schätzt“, „Potenzial“ sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über: die Absicht der Parteien, den endgültigen Vertriebsvertrag innerhalb des vorgesehenen Zeitraums auszuhandeln und abzuschließen; die erwarteten kommerziellen, strategischen und marktentwicklungsbezogenen Vorteile des MOU und eines etwaigen endgültigen Vertriebsvertrags; die erwartete Umsetzung der im MOU beschriebenen Exklusivitätsgebühr, der jährlichen Vertriebsgebühr, der Mindestabnahmeverpflichtungen, der Exklusivität für Mexiko, der bevorzugten Verhandlungsrechte, der weltweiten nicht-exklusiven Vertriebsrechte, der Mechanismen zur Vorabfreigabe von Kunden sowie des kundenbezogenen Exklusivitätsmodells; die erwartete Fähigkeit von ExoLyra, die Marktentwicklung, die Kundenakzeptanz, die Finanzierung von Markteintrittsaktivitäten sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den jeweiligen Gebieten zu unterstützen; die Fähigkeit von Exo-Top, Produkte im Einklang mit dem vorgesehenen kommerziellen Rahmen zu liefern; die zweigleisige Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens mit kurzfristiger Kommerzialisierung naiver, aus MSC gewonnener Exosomenprodukte und der langfristigen therapeutischen Entwicklung von ExoPTEN; sowie Aussagen zur Größe und zum Wachstum des Exosomenmarktes auf Grundlage von Marktforschung unabhängiger Drittanbieter.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Dazu zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit der Parteien, den endgültigen Vertriebsvertrag zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; der Fähigkeit der Parteien, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus dem MOU und einem etwaigen endgültigen Vertriebsvertrag zu erfüllen; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Kapital, Lieferketten, Personal, Produktionskapazitäten und Dienstleistungen Dritter zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; der Fähigkeit der Parteien, die geltenden regulatorischen Anforderungen sowie Anforderungen in Bezug auf Import, Verkauf, Vertrieb, Kennzeichnung, Produktklassifizierung, Lagerung und Logistik in den jeweiligen Gebieten einzuhalten; sowie der fortbestehenden Relevanz der vom Unternehmen herangezogenen Marktdaten Dritter und sonstigen öffentlich zugänglichen Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den dargestellten oder implizierten Aussagen abweichen. Hierzu zählen unter anderem das Risiko, dass die Parteien den endgültigen Vertriebsvertrag nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen; das Risiko, dass die im MOU vorgesehenen kommerziellen Bedingungen nicht wie erwartet umgesetzt oder erfüllt werden; regulatorische Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Import, Klassifizierung, Vermarktung, Lagerung und Vertrieb in Mexiko und anderen Rechtsordnungen; operative Risiken, Risiken in der Lieferkette, bei der Herstellung und Qualitätskontrolle; Finanzierungs- und Marktrisiken; die Abhängigkeit von Vertragspartnern und externen Kooperationspartnern; Wettbewerbs- und Technologierisiken; sowie die Risiken, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 beschrieben sind, das im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden. Leserinnen und Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese aufgrund neuer Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemeldung hier aufrufen: https://money.tmx.com/en/quote/NRX/news/6863662468293367

¹ https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-exosomes-market

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Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 0,359EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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