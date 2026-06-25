Vonovia profitiert von Analystenlob - LEG und TAG auch stark

Damit setzten sie sich deutlicher über der 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend ab, mit der die Aktien jüngst gerungen hatten. Seit Jahresbeginn stehen allerdings immer noch Kursverluste von rund 13 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktien von Vonovia am Donnerstag spürbar angeschoben. Für die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns ging es im Dax zuletzt um 2,7 Prozent auf 21,34 Euro nach oben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothäusler zählt Vonovia nun zu seinen Favoriten im Sektor. Er wird in einer Branchenanalyse allgemein optimistisch für Wohnimmobilienkonzerne.

In der Folge gehörten die Aktien von LEG und TAG Immobilien mit einem Plus von 1,5 beziehungsweise 1,8 Prozent zu den stärksten Titeln im MDax der mittelgroßen Unternehmen.

Vorsichtiger wird Rothäusler jedoch im Gewerbebereich, was Aroundtown ein Minus von 2,2 Prozent einbrockte./niw/nas

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 13,63 auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,70 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,77 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +17,26 %/+59,47 % bedeutet.



