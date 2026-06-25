RBC stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron nach Zahlen des Halbleiterkonzerns von 1200 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten. Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Der Analyst hob seine Schätzungen an./glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,79 % und einem Kurs von 1.076EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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