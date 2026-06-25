Fabasoft - Gelingt der Aktie die Wende? - Hohe Dividenden-Rendite

Wo Software draufsteht, da ist auch Software drin – und Software ist an der Börse derzeit nicht gerade gefragt, wegen künstlicher Intelligenz (KI), die Software demnächst vielleicht ganz oder teilweise ersetzen und so die Geschäftsmodelle von Software-Firmen ins Wanken bringt oder bringen könnte. Diesem Negativ-Sog konnte sich zuletzt auch Fabasoft nicht entziehen. Zu Jahresanfang beschleunigte sich nochmals die Abwärtsbewegung bei dem Spezialisten für Dokumenten- und Akten-Verwaltung. Dann die kam die Kurswende. Wird daraus mehr? Weiterlesen