RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es dürfte noch etwas dauern, bis die zahlreichen Maßnahmen der Schweden zur Verbesserung der Angebote für die Kunden auch die Umsatzentwicklung antrieben./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 14,91EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.





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