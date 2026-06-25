Berichte
Verkehr durch Straße von Hormus zeigt erste Normalisierung
HORMUS (dpa-AFX) - Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zeigt Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung. 70 Durchfahrten zählte der Datenanbieter Kpler am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen.
Der Datenanbieter Windward schrieb in einer Analyse, kommerzieller Verkehr in der Straße von Hormus nähere sich "funktioneller Normalität" an. Der Anbieter berichtete von mehr Aus- als Einfahrten. China sei das Hauptzielland für ölexportierende Schiffe.
Am Donnerstagvormittag (Ortszeit) hatten die iranischen Revolutionsgarden mitgeteilt, dass Durchfahrten durch die Meerenge nur auf iranisch festgelegten Routen sicher seien. Der Datenanbieter Kpler unterschied zuletzt zwischen drei Routen: Auf Visualisierungen der Firma werden Passagen entlang den Küsten Irans im Norden, Omans im Süden und dazwischen gezeigt.
Unklarheit über Minen in der Meerenge
Im Zuge der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran hatte die Islamische Republik Anfang März die wichtige Meerenge durch Drohungen und Angriffe für den Schiffsverkehr weitestgehend gesperrt. Die USA reagierten im Verlauf mit einer eigenen Seeblockade für Schiffe, die iranische Häfen anliefen oder verlassen sollten. Beide Blockaden wurden im Zuge eines Rahmenabkommens zwischen Washington und Teheran aufgehoben.
Unklarheit herrscht über die Seeminen, die iranische Streitkräfte in der Meerenge verlegt haben sollen. Sie galten als Begründung internationaler Marine-Bemühungen, um die Seefahrt in der Region wieder zu ermöglichen. Ein US-Medienbericht vom Mai sprach unter Berufung auf anonyme Geheimdienstkreise von mindestens zehn platzierten Minen. Die britische Zeitung "Guardian" zitierte zuletzt einen Schifffahrtsexperten des Verbands Intertanko, dem zufolge 80 Minen in der Meerenge angebracht seien./mar/DP/jha
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Der globale Energiemarkt operiert gegenwärtig in einer bemerkenswerten Divergenz zwischen digitaler Liquidität und physischer Realität. Während die Algorithmen (HFT) an den Bildschirmen kurzfristige geopolitische Beruhigungspillen und temporäre Sanktionsausnahmen einpreisen, um den Papier-Ölpreis im vakuumierten Raum mathematisch zu drücken, spricht die fundamentale Infrastruktur im Untergrund eine völlig andere Sprache.
Das System nähert sich einer kritischen Elastizitätsgrenze:
- Die Kraftstoff-Asymmetrie: Während Rohöl-Futures künstlich nach unten massiert werden, verharren die Endprodukt-Preise (Gasoline/Crack Spreads) aufgrund historisch ausgelasteter Raffineriekapazitäten und realer Transport-Risikoprämien auf einem starren Niveau. Die Atome an der Zapfsäule weigern sich, der Papier-Illusion zu folgen.
- Die Erschöpfung der Puffer: Die Erzeugung eines künstlichen Überangebots durch den fortgesetzten Abbau der strategischen US-Reserven (SPR) stözt auf eine mathematische Untergrenze. Die kommerziellen Lagerbestände liegen bereits signifikant unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Das physische Sicherheitsnetz ist dünn wie nie.
- Der Kipppunkt der Statik: Institutionelles Hedging und algorithmische Short-Kaskaden funktionieren nur so lange, wie das physische Angebot reibungslos fliesst. Sobald das fragile Vertrauen in schwebende diplomatische Abkommen bricht oder die reale Transportlogistik im Nadelöhr Hormuz stockt, schaltet das System schlagartig um. Wenn das künstlich überdehnte Gummiband zurückschnellt, kollabiert das Orderbuch nach oben hin völlig schutzlos.
Wer langfristige, unkorrelierte Sachwerte hält, schaut diesem algorithmischen Rauschen mit maximaler Distanz zu. Die wahre Statik für den Winter wird nicht durch temporäre Bildschirm-Kapriolen entschieden, sondern durch die thermodynamische Notwendigkeit der Realwirtschaft.
Abgerechnet wird, wenn die Physik die Pixel einholt.
Hatt sich gerade erledigt das Gerede vom baldigen billigen Öl, der Iran schließt die Strasse von Hormus...