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    JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 154 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die moderat positive Überraschung beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) bestätige aber, dass Fortschritte bei den Bruttomargen und die Ausgabendisziplin geholfen hätten, die fehlende Umsatzverbesserung zu kompensieren./rob/gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 14,83EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 154
    Kursziel alt: 154
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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    JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 154 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. …
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