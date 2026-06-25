JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 154 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die moderat positive Überraschung beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) bestätige aber, dass Fortschritte bei den Bruttomargen und die Ausgabendisziplin geholfen hätten, die fehlende Umsatzverbesserung zu kompensieren./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 14,83EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 154

Kursziel alt: 154

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

