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    Apple-Schock in Russland

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    Apple löscht VK-Apps: Russland drängt Nutzer weg vom iPhone

    Nach der Entfernung mehrerer VK-Apps aus Apples App Store fordert der Kreml Erklärungen und ruft Russen zum Umstieg auf Android auf.

    Apple-Schock in Russland - Apple löscht VK-Apps: Russland drängt Nutzer weg vom iPhone
    Foto: OpenAI

    Der Kreml erklärte am Donnerstag, Apple müsse eine Erklärung abgeben, nachdem mehrere russische mobile Apps mit Bezug zum russischen Internetunternehmen VK aus dem Apple Store entfernt worden waren. Sie sind demnach auf Apple-Geräten nicht mehr zum Download und nicht mehr für Updates verfügbar. Kremlsprecher Dmitri Peskow rief die Russen dazu auf, auf Android-Produkte umzusteigen und einheimische russische Technologiedienstleistungen zu nutzen, wie Reuters berichtet. VK (ursprünglich VKontakte) ist das größte soziale Netzwerk in Russland und der gesamten ehemaligen Sowjetunion. Es wurde 2006 gegründet und ähnelt in seiner Funktionsweise stark Facebook, bietet jedoch auch integrierte Shopping-, Gaming- und Streaming-Funktionen

    VK erklärte, die Entfernung sei ohne Vorwarnung erfolgt; bereits installierte Apps sollen weiter funktionieren. Betroffen sein sollen unter anderem Dienste wie Dzen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating sowie nach russischen Medien auch Odnoklassniki.

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    Nutzer mit bereits installierten Apps können sie zwar wohl weiter verwenden, aber VK warnt vor Einschränkungen bei Push-Benachrichtigungen für Nachrichten und wichtige Ereignisse. Für Android-Nutzer seien die Apps weiterhin über RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store und offizielle Produktseiten verfügbar. Anfang Juni hatte Apple bereits den russischen Staatsmessenger Max aus dem App Store entfernt. Apple erklärte damals laut Berichten, dies sei wegen Sanktions-Compliance geschehen; Max wird von VK entwickelt und vom russischen Staat massiv als nationaler Messenger gefördert.

    Russland versucht seit längerem, eine stärker kontrollierte heimische Digital-Infrastruktur aufzubauen. Reuters berichtete bereits 2025, dass Max ab 1. September 2025 auf in Russland verkauften Smartphones und Tablets vorinstalliert werden müsse und dass auch der russische App-Store RuStore auf Apple-Geräten vorgeschrieben werden solle. Kritiker sehen Max als mögliches Überwachungsinstrument; russische Staatsmedien weisen das zurück. Historisch ist der Fall brisant, weil es 2022 schon einmal ähnlich war: Damals entfernte Apple VK-Apps wegen britischer Sanktionen gegen mit VK verbundene Eigentümer- bzw. Kontrollstrukturen. Im Oktober 2022 kehrten mehrere VK-Dienste wieder in den App Store zurück.

    Apple hat offenbar erneut zentrale VK-Apps aus dem App Store entfernt. VK nennt den Schritt unbegründet und verweist darauf, nicht selbst sanktioniert zu sein. Der Kreml nutzt den Fall politisch, um den Wechsel weg von Apple und hin zu Android bzw. russischen Plattformen zu propagieren. Der eigentliche Auslöser dürfte im Sanktions- und Compliance-Umfeld liegen, ist für den aktuellen 25.-Juni-Fall aber noch nicht offiziell von Apple bestätigt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 256,9EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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