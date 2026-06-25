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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 25.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -6,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 25.06.2026
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.06.2026

    Die TKMS Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,07 % auf 79,70. Damit verliert die Aktie -5,15  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,60 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,35 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +13,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,17 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +28,81 % gewonnen.

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    Während TKMS deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,88 %.

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,13 %
    1 Monat +8,17 %
    3 Monate +6,35 %
    1 Jahr -0,02 %
    Stand: 25.06.2026, 12:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die TKMS-Aktie: Anleger diskutieren Gewinnmitnahmen nach Meldungen und zugleich Potenzial durch neue Rüstungsaufträge (MEKO-A-200 statt F126), die Umsatz- bzw. Auftragslage antreiben könnten. Prognosen reichen von sechs Prozent Kursgewinnen bis zu mittelfristigen Zielen um 150 Euro. Zudem wird die SAFE-Kooperation mit Kanada als finanzieller und industrieller Rückenwind bewertet.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,06 Mrd.EUR € wert.

    TKMS mit fulminanter Kursrallye: Neuer Auftrag befeuert die Aktie – die nächsten Kursziele


    TKMS – Befreiungsschlag? Hier liegen jetzt die Kursziele


    Die Aktie von TKMS (WKN: TKMS00) hatte zum IPO am 20. Oktober 2025 ein Allzeithoch bei 107,00 EUR markiert und bewegt sich seither übergeordnet seitwärts unterhalb dieser Bestmarke und oberhalb des Reaktionstiefs vom 24. November bei 57,00 EUR. Innerhalb dieser Range etablierte das Papier in den vergangenen Monaten einen mittelfristigen Abwärtstrend vom im Januar verzeichneten Rallyhoch. Mit dem gestrigen Kursschub (+16,07 %) komplettierte der Wert einen mehr...

    Börsenstart Europa - 25.06. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,05 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,44 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,46 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,20 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -5,89 %
    +12,84 %
    +6,09 %
    +6,42 %
    -12,29 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Verfasst von Markt Bote
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