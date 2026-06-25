Merck übernimmt Life-Science-Unternehmen Bio-Techne für 11,3 Milliarden Dollar

Bio-Techne mit Hauptsitz in Minneapolis in den USA erzielte den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Dollar und beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter./tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 140 auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 17,88 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von -9,81 %/+8,23 % bedeutet.