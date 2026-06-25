Merck übernimmt Life-Science-Unternehmen Bio-Techne für 11,3 Milliarden Dollar
DARMSTADT/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Der Darmstädter Merck-Konzern kauft erneut milliardenschwer zu und stärkt damit sein Life-Science-Geschäft. Wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte, übernimmt es den US-Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien Bio-Techne für 73 US-Dollar je Aktie in bar. Das entspreche einem Unternehmenswert von rund 11,3 Milliarden US-Dollar (9,9 Mrd Euro). Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen gebilligt und soll vorbehaltlich der üblichen notwendigen Genehmigungen Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden.
Mit der Übernahme stärke Merck sich in seiner Laborsparte in wachstumsstarken Bereichen wie Zell- und Gentherapien und Präzisionsdiagnostik, sagte deren Lenker Jean-Charles Wirth laut Mitteilung. Finanziert werden soll der Kauf durch Barmittel und Kredite. Merck erwartet jährliche Kostensynergien von rund 140 Millionen Euro. Zudem soll sich die Übernahme nach dem Abschluss unmittelbar positiv auf die operative Marge auswirken und spätestens ab dem dritten Jahr nach Vollzug einen positiven Beitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie leisten.
Bio-Techne mit Hauptsitz in Minneapolis in den USA erzielte den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Dollar und beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 140 auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 17,88 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von -9,81 %/+8,23 % bedeutet.
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Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)