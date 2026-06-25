ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Micron auf 1500 Dollar - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron nach Zahlen des Halbleiterkonzerns von 1200 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten. Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Der Analyst hob seine Schätzungen an./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,57 % und einem Kurs von 1.074 auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +62,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.129,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.540,00USD was eine Bandbreite von -50,85 %/+41,49 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1500 US-Dollar
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Wie ich gestern schon sagte, ist das erst der Anfang und es wird noch teurer. Heute sind wir schon bei 18% im plus und es hat nicht mal der NASDAQ premarket geöffnet, geschweige denn die NASDAQ um 15:30Uhr. Ab 14Uhr werden wohl die ersten Kurszielanhebungen über die Ticker laufen. Der Outlook von 50 Mrd. sprengt alle Ketten und übertrifft auch die kühnsten Erwartungen der gierigsten Wallstreetanalysten. Die Zahlen waren schon ne Wucht.
ja, bis 23Uhr geht auch Lang & Schwarz, aber Vorsicht...huuuaaaa die Spreads dort können manchmal eine Falle sein, obwohl keiner weiss wie es morgen an der Nasdaq aussieht, ich gehe stark davon aus das es noch teuerer wird. Ich meine die ganzen Leerverkäufer und whales müssen erstmal glatt stellen, dann werden die Analysten und Banken sich die Klinke in die Hand geben und im Minutentakt die Kursziele erhöhen...das höchste ist derzeit vom 22.06.2026 mit 1750$ angegeben. Ich gehe stark davon aus, dass es morgen den ein oder anderen Fond oder Bankanalysten geben wird, die ein Kursziel von 2000$ aussprechen wollen. Nach den Monsterzahlen keine Überraschung. Ich meine die haben die Lizenz zum Gelddrucken....aber jetzt viel Spaß noch mit den Gewinnen und endgültig Gute Nacht, ich war heute den ganzen Tag wegen den Quartalszahlen am PC und hab die Schnauze voll. Gute Nacht.
Die Kursziele werden fast täglich erhöht. Susquehanna schiesst mit seinem neuen Kursziel vom 22.06.2026 den Vogel ab: $1,750