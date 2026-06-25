AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte fallen weiter - Rheinmetall-Dämpfer wirkt nach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der deutschen Rüstungswerte haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Die Papiere von Rheinmetall sanken um 2,3 Prozent auf 927,50 Euro, nachdem sie tags zuvor nach einem von der Bundesregierung gestrichenen Fregattenkauf im Milliardenvolumen um fast 19 Prozent auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 eingebrochen waren. Sie unterschritten am Donnerstag ihr Vortagstief.
Die Anteilsscheine von Renk und Hensoldt verbuchten Kursabschläge zwischen 1,4 und 4,9 Prozent. Die Titel von TKMS sackten um 5,5 Prozent ab, was in erster Linie aber auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein sollte. Denn am Mittwoch waren sie um 16 Prozent nach oben geschnellt, nachdem bekannt geworden war, dass der Fregatten-Auftrag des Bundes von Rheinmetall an den Schiffs- und U-Boot-Hersteller gehen dürfte.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall war am Mittwoch um gut 10 Milliarden auf 44 Milliarden Euro gefallen. Der Rückgang des Börsenwerts hatte damit den erwarteten Gewinnbeitrag des stornierten Auftrags um ein Vielfaches übertroffen. Viele Analysten, darunter Charles Armitage von der US-Bank Citigroup, bezeichneten den massiven Kursrutsch als Überreaktion.
Seine Kollegin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies schrieb in einem Kommentar am Donnerstag: Dass die Aktie deutlich mehr verloren habe als der erwartete Gewinnbeitrag des Auftrags, unterstreiche den Vertrauensverlust der Anleger. Sie bestätigte dennoch ihre Kaufempfehlung für die Aktie, senkte aber das Kursziel um fast ein Drittel auf 1.300 Euro.
Marie-Ange Riggio von der US-Investmentbank Morgan Stanley, die in der Analystenriege mit dem Kursziel von 2.500 Euro am optimistischsten war, reduzierte es auf 1.750 Euro. Sie sieht die Aktie zudem nicht mehr als Branchenfavorit. Der Verlust des Auftrags hinterlasse einen Vertrauensschaden in die Beschaffungsoffensive der Bundeswehr, betonte die Expertin. Den Kursrückschlag am Vortag bezeichnete aber auch sie als übertrieben.
Der verlorene Deal mit den Fregatten vom Typ F-126 "tut weh, ist aber kein Schiffbruch", schrieb dagegen DZ-Bank-Analyst Holger Schmidt. Der operative Gewinn des Auftrags hätte insgesamt nur rund 1,5 Milliarden Euro betragen und das über viele Jahre gestreckt. Er sieht allerdings einen Rückschlag für die Ambitionen im Marine-Geschäft.
Jefferies-Expertin Lemarie hält das Vertrauen in die deutsche Beschaffungspolitik mit der gestrichenen Rheinmetall-Bestellung insgesamt für erschüttert. Auf Renk könne sich dies aber neutral bis leicht positiv auswirken, da Deutschland stattdessen wahrscheinlich die TKMS-Fregatte Meko A-200 beschaffen werde, in dem ebenfalls ein Getriebe von Renk verbaut sei, schrieb sie. Hensoldt dürfte das stornierte F126-Programm hingegen wehtun, da die Fregatte dafür wohl Radargeräte geliefert hätte. Der Auftragswert hätte ihrer Einschätzung nach bei rund 200 Millionen Euro gelegen.
Auch Analyst Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB Research erwähnte Chancen für Renk wegen der Beteiligung an der Meko-Fregattenserie von TKMS. Er stufte die Aktien des Getriebeherstellers von "Hold" auf "Buy" hoch, da die Papiere vom verlorenen Rheinmetall-Auftrag zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Er sieht in der Folge davon nur begrenzte Auswirkungen bei Renk./edh/tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 918,2 auf Tradegate (25. Juni 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -22,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 42,50 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +41,30 %/+90,22 % bedeutet.
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....guter Tag, heute hat die UBS & Morgan Stanley aber geblutet bei den Shorts Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif. K. dankt.
Der Hauptgrund für den Absturz
- Projekt-Stopp der F126-Fregatten: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat den geplanten, milliardenschweren Bau (rund 12 Milliarden!) von sechs großen F126-Fregatten für die Marine endgültig gestoppt.
- Rheinmetall geht leer aus: Der Rüstungskonzern stand über seine Tochter NVL kurz vor der Übernahme des angeschlagenen Projekts. Durch das Liebeserklärung-Aus der Bundesregierung bricht ein erwarteter Großauftrag komplett weg.
- Umschichtung zu TKMS: Die Bundesregierung bestellt stattdessen acht kleinere Fregatten vom Typ „Meko-200“ bei der Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS. Die TKMS-Aktie verzeichnete als Profiteur im Gegenzug einen Kurssprung von über 11 bis 15 Prozent.
Was denken die Algos darüber?
Hier sind die wichtigsten Kennzahlen aus der heutigen charttechnischen und Fibonacci-Analyse nach dem massiven Kurssturz:
🎯 Technische Indikatoren & Dynamik - Durch das Tagestief von 930,00 Euro und den Schlusskurs bei 949,00 Euro hat sich das Chartbild massiv eingetrübt (nur meine unbedeutende Meinung, muss ja nicht stimmen):
- Trend-Signal: Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte (GD 20, GD 50, GD 200) wurden dynamisch nach unten durchbrochen. Es liegt ein klares „Strong Sell“-Signal auf Tagesbasis vor.
- RSI (Relative-Stärke-Index): Der RSI ist auf einen Extremwert von 21,03 implodiert. Werte unter 30 gelten als stark überverkauft. Das deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck kurzfristig erschöpft sein könnte und eine technische Gegenreaktion (Dead-Cat-Bounce) bevorsteht.
- MACD: Das Momentum-Ereignis hat den MACD mit -65,80 tief in den negativen Bereich gedrückt (Verkaufssignal).
Kopierfertige Kursmarken (Fibonacci & Klassisch) - is kostenlos Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Hier sind alle relevanten Marken für deine Zwischenablage, strikt getrennt nach Richtung:
Widerstände (Nach oben):
- 1.000,00 Euro (Psychologische Hauptmarke)
- 1.021,00 Euro (38,2% Fibonacci-Retracement der Crash-Spanne)
- 1.048,00 Euro (50,0% Fibonacci-Halbierungslinie)
- 1.076,00 Euro (61,8% Golden Ratio Erholungsmarke)
- 1.166,60 Euro (Vorcrashtief / Leute, das is nun ein massiver massiver Chart-Widerstand)
Unterstützungen (Nach unten):
- 942,73 Euro (Mathematischer Tages-Drehpunkt / Pivot)
- 930,00 Euro (Heutiges Intraday-Tief / Erste Auffanglinie...aber freuts euch nicht zu früh, auch die Algos kennen die Marke!
- 880,00 Euro (Klassische horizontale Unterstützung, da würde ich Intraday aber S1 bevorzugen)
- 863,80 Euro (Erweiterte Fibonacci-Unterstützung S1)......na guck ma mal.......
- 620,02 Euro (Langfristiges UBS-Signal-Level 1)......also, die sind echt Pessimisten bei der UBS, aber ja, wer weis das schon wirklich?
So handeln Algorithmen (Algos) diese Situation automatisiert (ich dachte, das interessiert den Freizeit-Zocker auch mal, damit du weist, gegen wem du an der Börse in Wirklichkeit antrittst....KI`s & Algos)
Hochfrequenz- und institutionelle Trading-Algos agieren in solchen Sondersituationen nicht nach Bauchgefühl, sondern folgen einem strikten, regelbasierten Protokoll:
1. Mean-Reversion & RSI-Trigger (Überverkauft-Scans)
- Die Logik: Der RSI steht extrem tief bei ca. 21. Statistik-Algos wissen, dass solche Abweichungen vom Mittelwert (Mean) historisch oft kurzfristige Gegenbewegungen erzeugen.
- Die Execution: Sobald der Kurs im ultra-kurzen Zeitfenster (z.B. 1-Minuten- oder 5-Minuten-Chart) ein Kaufsignal bildet, lösen die Algorithmen blitzschnelle Kauforders aus. Das Kursziel liegt dann exakt bei den oben genannten Fibonacci-Marken (meist zuerst 1.021 Euro). Und "blitzschnell" heist in einem Bruchteil eines menschlichen Wimpernschlags!
2. Stop-Loss-Hunting (Die Jagd nach Liquidität)
- Die Logik: Algos „wissen“, dass Tausende Privatanleger ihre Stop-Loss-Orders knapp unter runden Marken oder dem Tagestief platziert haben – also knapp unter 930,00 Euro.
- Die Execution: Große Marktteilnehmer drücken den Kurs oft absichtlich kurz unter die 930 Euro, um diese Verkaufswelle künstlich auszulösen. Der Algo kauft dann die billig auf den Markt geworfenen Aktien der Privatanleger schlagartig auf (ein sogenannter Stop-Run).
3. Execution-Algos (VWAP / TWAP)
- Die Logik: Große Fonds, die jetzt Rheinmetall-Aktien einsammeln wollen (weil sie das Fundamentaltief für übertrieben halten), werfen keine 100.000 Aktien auf einmal auf den Markt.
- Die Execution: Sie nutzen VWAP (Volume-Weighted Average Price) oder TWAP (Time-Weighted Average Price) Algorithmen. Diese zerlegen die Riesenorder über den Tag verteilt in winzige Häppchen, um den Preis beim Kauf nicht selbst nach oben zu treiben. Sie kaufen bevorzugt an den oben genannten Unterstützungen (930 und 880 Euro).
4. Iceberg-Orders an den Schlüsselzonen
- Die Logik: An den Marken wie 1.000 Euro liegen massive Verkaufsaufträge.
- Die Execution: Algos platzieren dort sogenannte „Iceberg-Orders“. Im Orderbuch sieht man z.B. nur ein Verkaufsvolumen von 500 Stück. Sobald diese gekauft werden, tauchen sofort die nächsten 500 Stück auf. Der Algo arbeitet den Verkaufsdruck unsichtbar ab, bis die Barriere bricht oder der Kurs dreht.
Für mich schaut das nach einer KAPITALROTATON AUS.......was isn das, kurz erklärt....ist nur ein Bauchgefühl - wers net weis, KNDS ist ein Gigant am Rüstungshimmel:
Das ist für Rheinmetall ein erhebliches, strukturelles Risiko, das über rein technische Chartmarken hinausgeht. Das Phänomen, das wir hier haben nennt sich an der Börse Kapitalrotation (Umschichtung), und es läuft genau so ab:
1. Das Umschichtungs-Risiko (Kapitalabzug)
- Das Problem: Viele große Fonds und institutionelle Adressen (wie Rentenkassen oder ETFs) haben strenge Vorgaben. Sie dürfen beispielsweise nur einen bestimmten Prozentsatz ihres Kapitals im Sektor „Verteidigung/Rüstung“ anlegen.
- Die Auswirkung: Wenn mit KNDS ein neuer, extrem begehrter Rüstungsgigant an die Börse kommt (der mit 15 bis 18 Milliarden Euro bewertet wird), müssen diese Fonds irgendwo Platz schaffen. Sie verkaufen also Anteile von Rheinmetall, um mit dem frei werdenden Geld die neuen KNDS-Aktien beim Börsengang zu zeichnen. Rheinmetall verliert dadurch seine Monopolstellung als der europäische Rüstungs-Vorzeigewert im DAX.
2. Der „Sektor-Sog“ und Bewertungsdruck
- Verlust der Exklusivität: Bisher gab es zu Rheinmetall kaum eine liquide, ähnlich große europäische Alternative für schwere Landsysteme (Panzer, Munition). KNDS bietet Investoren nun genau dieses Geschäft – allerdings mit dem extremen Vorteil, dass die deutsche und französische Regierung als staatliche Ankeraktionäre mit jeweils 40 % fest an Bord sind. Das senkt das politische Risiko für Großanleger.
- Direkter Vergleich: Wenn KNDS beim Börsengang mit einer attraktiveren Bewertung (einem günstigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis) an den Markt kommt, drückt das automatisch den fairen Wert von Rheinmetall, da Algos und Analysten die beiden Konzerne sofort mathematisch gegeneinander aufrechnen.
Weitere operative Risiken für Rheinmetall
Neben der Börsenkonkurrenz durch KNDS gibt es noch zwei fundamentale Probleme:
- Auftrags-Exekution: Rheinmetall leidet unter extrem hohen Vorab-Investitionen und vollen Lagern. Wenn Regierungen Aufträge langsamer abrufen als gedacht, belastet das den Cashflow massiv.
- Politische Abhängigkeit: Das Fregatten-Aus hat schmerzhaft gezeigt, wie schnell politische Entscheidungen Milliarden-Fantasien ausradieren können.
.....irgendwo wurde ja auch der Börsengang von KNDS in der Aktienzeitschrift der Aktionär schon beschrieben (war glaub ich so um Wheinachten?) ...nun is er da.
1. Das „Zwei-Nationen-Schlupfloch“ (Frankreich-Route)
KNDS entstand aus der Fusion der deutschen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und der französischen Nexter. Das Unternehmen ist als Holding in den Niederlanden registriert und besitzt große Produktionsstätten in Frankreich.
- Das Problem für Rheinmetall: Will Rheinmetall einen Panzer oder Munition in ein Nicht-NATO-Land exportieren, muss der Bundessicherheitsrat in Berlin zustimmen. Sagt Deutschland "Nein", ist das Geschäft geplatzt. Rheinmetall versucht dies mühsam zu umgehen, indem sie Fabriken im Ausland (z.B. Ungarn oder Australien) aufbauen.
- Der KNDS-Vorteil: KNDS kann Exportaufträge im Zweifelsfall komplett über die französische Tochtergesellschaft (ehemals Nexter) abwickeln und über Paris genehmigen lassen. Die französischen Exportgesetze sind historisch weitaus liberaler und weniger von innenpolitischen Blockaden im Parlament geprägt als die deutschen.
2. Direkte staatliche Beteiligung (G2G-Vorteil)
Durch die jüngste Einigung der Regierungen vor dem Börsengang halten der französische Staat und die deutsche Bundesregierung jeweils ca. 40 % der Anteile an KNDS. Rheinmetall hingegen hat keinen staatlichen Ankeraktionär.
- Regulatorischer Vorteil: Bei globalen Rüstungsgeschäften laufen die größten Deals über sogenannte Government-to-Government (G2G) Verträge (Staat an Staat). Da KNDS quasi ein staatseigener Betrieb beider Kern-EU-Länder ist, verhandeln Berlin und Paris bei Auslandsreisen die Exportverträge für KNDS direkt auf politischer Ebene mit. Rheinmetall muss sich als Privatkonzern hinten anstellen und politisch oft mühsam um Unterstützung werben.
3. Bevorzugung bei EU-Ausschreibungen
Die Europäische Union versucht im Zuge der Wiederaufrüstung massiv, „europäische Champions“ zu fördern, die die Rüstung der Mitgliedsstaaten vereinheitlichen.
- KNDS gilt politisch als das absolute Vorzeigeprojekt der deutsch-französischen Zusammenarbeit (z.B. beim neuen europäischen Super-Panzer-Projekt MGCS). Regulatorische Fördergelder der EU und bilaterale Großaufträge fließen daher strukturell bevorzugt an KNDS, um das politische Bündnis zwischen Berlin und Paris stabil zu halten.
Meine Erkenntnis daraus für den Aktienmarkt
Also würd ma jetzt als Mensch und "Nicht-Algo" WERTFREI darüber logisch nachdenken (bevors mich jetzt niederknüppelts...: ja ich weis, Zocken mit Rüstungsaktien is unmoralisch usw.....aber mal im Ernst, wie oft sind die Rheinmetall, die Hensold und die Renk in der deutschen Zeitschrift der Aktionär genannt und beworben worden.....??? Fragst einen Algo, ich hab aufgehört zu zählen! Mir ists nur so vorgekommen, das sogar schon Schulkinder mit ihren Handys hemmungslos drauf gewettet haben):
Auf so ein Beitrag kann man nur schreiben, hoffentlich kommt nicht doch der Russe und klopft als erstes an deiner Tür,dann bist der ,der am lautesten nach Hilfe schreit,in Form von Drohnen von Hensoldt und Panzern von Rheinmetall mit Getriebe von Renk. Gesteuert von deutschen Soldaten, die dann um die Freiheit von Deutschland und Europa kämpfen,im Auftrag der NATO. Erst denken,dann schreiben,kannst einige Punkte an Sympathie gewinnen. Niemand hier will Krieg um daran zu verdienen, die Ukrainer wollten auch keins,es wurde ihnen einen aufgezwungen, Ukrainer sind für jeder Art von militärische menschliche Hilfe aus D und Europa glücklich um sich zu wehren. Du beschwerst dich lieber