DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen belassen. Was die bereinigten Kosten betrifft, habe der Modehändler erneut besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket hätten die Zahlen aber auch für die Pessimisten wieder etwas geboten mit einem berichteten Gewinn je Aktie, der vor allem wegen einmaliger Restrukturierungsaufwendungen unter dem Konsens gelegen habe./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 14,83EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m



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