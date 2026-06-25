🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    BaFin-Maßnahmen: Mattil Rechtsanwälte und Dr. Greger gründen Anleger-IG

    BaFin-Sonderprüfung, Informationslücken und mögliche Anlegerrechte: Was die Maßnahmen gegen die DF Deutsche Finance Investment GmbH für betroffene Investoren jetzt bedeuten.

    BaFin-Maßnahmen: Mattil Rechtsanwälte und Dr. Greger gründen Anleger-IG
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die BaFin hat gegenüber der DF Deutsche Finance Investment GmbH Auskunfts- und Vorlagepflichten angeordnet und einen Sonderbeauftragten bestellt, um die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung geschlossener Publikumsfonds zu prüfen.
    • Die Kanzleien Mattil und Dr. Greger & Collegen haben die Interessengemeinschaft Deutsche Finance gegründet, um betroffene Anleger zentral rechtlich zu vertreten und Informationen zu bündeln.
    • Die Kanzleien fordern vollständige Offenlegung aller für Anleger relevanten Informationen, insbesondere Gründe für die Maßnahmen, Ergebnisse der Untersuchungen, Auswirkungen auf Fonds und Beteiligungen sowie Gründe für verspätete Veröffentlichungen (z. B. Jahresabschlüsse).
    • Die Beteiligten weisen darauf hin, dass BaFin-Prüfungsergebnisse häufig nicht vollständig veröffentlicht werden, und wollen deshalb gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Informationsansprüche konsequent durchsetzen.
    • Beide Kanzleien bringen langjährige Erfahrung in komplexen Kapitalmarktverfahren mit (u. a. Wirecard, P&R, UDI; frühere Zusammenarbeit im BVK-Kontext) und betonen ihre Expertise für Anlegerfälle.
    • Betroffene Anleger können sich unverbindlich für die Interessengemeinschaft registrieren, um aktuelle Informationen, rechtliche Einschätzungen und mögliche Schadensersatzansprüche zu erhalten (Infos/Registrierung: https://www.dr-greger.de, https://www.mattil.de).



    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    BaFin-Maßnahmen: Mattil Rechtsanwälte und Dr. Greger gründen Anleger-IG BaFin-Sonderprüfung, Informationslücken und mögliche Anlegerrechte: Was die Maßnahmen gegen die DF Deutsche Finance Investment GmbH für betroffene Investoren jetzt bedeuten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     