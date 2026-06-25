BaFin-Maßnahmen: Mattil Rechtsanwälte und Dr. Greger gründen Anleger-IG
BaFin-Sonderprüfung, Informationslücken und mögliche Anlegerrechte: Was die Maßnahmen gegen die DF Deutsche Finance Investment GmbH für betroffene Investoren jetzt bedeuten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die BaFin hat gegenüber der DF Deutsche Finance Investment GmbH Auskunfts- und Vorlagepflichten angeordnet und einen Sonderbeauftragten bestellt, um die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung geschlossener Publikumsfonds zu prüfen.
- Die Kanzleien Mattil und Dr. Greger & Collegen haben die Interessengemeinschaft Deutsche Finance gegründet, um betroffene Anleger zentral rechtlich zu vertreten und Informationen zu bündeln.
- Die Kanzleien fordern vollständige Offenlegung aller für Anleger relevanten Informationen, insbesondere Gründe für die Maßnahmen, Ergebnisse der Untersuchungen, Auswirkungen auf Fonds und Beteiligungen sowie Gründe für verspätete Veröffentlichungen (z. B. Jahresabschlüsse).
- Die Beteiligten weisen darauf hin, dass BaFin-Prüfungsergebnisse häufig nicht vollständig veröffentlicht werden, und wollen deshalb gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Informationsansprüche konsequent durchsetzen.
- Beide Kanzleien bringen langjährige Erfahrung in komplexen Kapitalmarktverfahren mit (u. a. Wirecard, P&R, UDI; frühere Zusammenarbeit im BVK-Kontext) und betonen ihre Expertise für Anlegerfälle.
- Betroffene Anleger können sich unverbindlich für die Interessengemeinschaft registrieren, um aktuelle Informationen, rechtliche Einschätzungen und mögliche Schadensersatzansprüche zu erhalten (Infos/Registrierung: https://www.dr-greger.de, https://www.mattil.de).
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